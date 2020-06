Nuevo corte de ruta en el Paralelo 42º protagonizado por trabajadores independientes y cuentapropistas

Trabajadores independientes y cuentapropistas de El Bolsón, referentes de CTA Rio Negro y Lago Puelo, desde horas de la mañana de hoy mantienen cortada la ruta nacional 40, en reclamo por la libre circulación en el límite interprovincial del Paralelo 42º. Durante varias horas los transeúntes debieron sortear dos cortes de ruta, ya que en jurisdicción del Chubut en zona de Las Golondrinas una columna de trabajadores del Estado agremiados a ATE y ATECH, se manifestaron en reclamo de pago en tiempo y forma de salarios y el medio aguinaldo.

Ambos cortes fueron intermitentes; pasado el mediodía la columna de ATE y ATECH, se sumaron a la manifestación sobre el Paralelo 42º.

En dialogo con este medio Luis Mella, aseveró “Estamos reclamando en defensa de nuestros derecho a trabajar, a vivir dignamente y circular libremente por ser una Comarca. Todavía no tenemos novedades concretas del decreto que supuestamente se iba a firmar. Por eso también pedimos que autoridades de los municipios y concejales se hagan presentes acá para que nos den alguna explicación»; a lo que agregó respecto al amparo presentado con acompañamiento de la APDH » No tuvimos ningún tipo de respuesta ni siquiera de la justicia del Chubut» .

Fredy Sepúlveda de Lago Puelo, indicó que si bien en principio pedíamos permisos para circular y poder trabajar, “hoy por hoy estamos pidiendo la libre circulación, es conocimiento de todo el mundo que acá no tenemos virus circulante en la comarca, estamos en etapa de distanciamiento, entonces no vemos el impedimento para que nos permitan pasar a trabajar de ambos lados (Chubut y Rio Negro). Esto perjudica a la gran mayoría de los trabajadores que no han podido conseguir el permiso, el poder llevar el sustento diario a sus casas, el poder comer todos los días… hay compañeros que han perdido las obras por no poder cruzar a trabajar, muchos no pudieron llegar a construir los techos y ya está el invierno encima “.

Si bien el corte se había anunciad bajo modalidad e permanente, tras un dialogo dado con la fuerza de gendarmería nacional e escuadrón 35, se acordó que la única forma de que el mismo se lleve adelante era de forma intermitente, en ese marco se preveía sostener la medida hasta las 18 horas, con intermitencia de entre 20 y 30 minutos.

Si bien pasadas las 13:30 horas desde el departamento de prensa y difusión de la municipalidad de Lago Puelo , se comunicó que el ministro Gazzini confirmó que ya se firmó el decreto que permite que los trabajadores puedan movilizarse entre Chubut y Río Negro, los manifestantes mantenían firme la protesta; hasta tanto no contar con la documentación correspondiente y saber que dice la letra fina del decreto.

Se insiste con exigir la libre circulación dentro de la Comarca Andina, y el desplazamiento de los retenes de control al norte a la zona de Paraje Villegas y el sur en Leleque.