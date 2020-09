Nueva usurpación de tierras en Lago Puelo , esta vez sobre un lote de propiedad privada

Una nueva toma de tierras ilegal, fue denunciada está vez por el titular de la superficie afectada, enclavada justo sobre el límite interprovincial del Paralelo 42º, en jurisdicción de Lago Puelo Chubut. Allí desde hace varios días se observa la construcción de precarias casillas de madera, algunas carpas y demarcación casera de los límites de lotes lo que indica una presunta organización de los ocupantes en relación a la división de una hectárea y media aproximadamente.

La tierra en cuestión es propiedad de los marplantenses el Dr. Emilio Pedro Trionfetti y Patricia Celina Ainchil. La denuncia de usurpación fue radicada por los damnificados de forma online el pasado viernes 11 de septiembre de 2020 ante el Ministerio Publico Fiscal con asiento en la Localidad de El Hoyo – Comarca Andina del Chubut, a cargo del Fiscal Dr. Oscar Oro; la causa penal en curso es la nº 2312, la misma quedó bajo ruedo de la funcionaria fiscal Dra. María Marta Ponce Ventura.

Emilio Trionfetti, se comunicó con este medio preocupado por el hecho y la lentitud a la hora de actuar que caracteriza a la justicia en este tipo de delitos de índole penal.

El damnificado indicó que las personas que protagonizan la usurpación de su propiedad, serian de Barrio Nueva Esperanza de la ciudad de El Bolsón, el cual linda con la fracción de tierras en cuestión (Parcela 8 Fracción15 del lote 6).

El denunciante, remarcó “Este es un lote que es privado, no es fiscal, lo tengo escriturado, lo tenía con alambre con un cartel de venta, acá la usurpación es clara … es sobre un terreno privado , no es una simple ocupación Lo grave cuando yo hago la denuncia es que había tres familias que estaban enterando, se denunció se advirtió a la policía y no se hizo nada .La indignación mía es que hay una pasividad total tanto de la policía como de la justicia ; acá claramente hay un delito, la fiscal tiene que actuar en consecuencia y devolverme la propiedad, y esto no está pasando… por otro lado al Ministro de Gobierno del Chubut también le ha llegado arriba de su escritorio este tema ” , aseveró Emilio Trionfetti.



“Yo lo que quiero es que paren la ocupación”

Por otra parte el hombre, sostuvo que le da mucha pena la gente que tiene que recurrir a tener que tomar esta tierra “Yo lo que quiero es que paren la ocupación, que no entre más gente; y después el artículo 95 de la constitución del Chubut dice que el estado tiene que proveer tierras fiscales a la gente que no tiene tierra, es un mandato constitucional que tienen los gobiernos para esto. El perjuicio es doble, para mí es muy grande y para la gente que va y se instala si se ordena un desalojo pierden lo que pudieron armar…”, señaló el denunciante.