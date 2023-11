Nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de El Hoyo

El miercoles por la tarde, los ediles de la localidad de El Hoyo llevaron adelante la sesión número 17 del año 2023, durante la cual se aprobaron de forma unánime siete de los 11 proyectos presentados.

En el marco de la sesión, los concejales remarcaron la celebración del día del empleado municipal y enviaron un cordial saludo a todos los trabajadores en su día.



Memorias de una ama de casa

Se declaró de interés la presentación y el libro “Memorias de una ama de casa”, de la vecina de la localidad de El Hoyo Sonia Susana Sanchez.

Sus experiencias en la vida, incluidas aquellas fuera del trabajo, proporcionan conocimientos que deja plasmado entre las páginas del libro.

Como dice el prólogo del libro “Sonia Susana Sánchez es una escritora del pueblo. Nació en el pueblo y pasó su vida traduciendo al lenguaje de la poesía sus vivencias más profundas. Hoy, como fruto de ese cultivo persistente y amoroso, nace este libro. Memorias de una ama de casa es mucho más que una recopilación de poemas. Este libro trasunta toda una perspectiva lírica de la vida, de las relaciones humanas, del tiempo y de los espacios. Se dejan traslucir, como a través de un vidrio empañado, historias de tango, de una niñez en un barrio de Buenos Aires, de pérdidas y encuentros, de amores reales y soñados, instantáneas de paisajes de este y de otros planos, deseos de fuga, anhelos de justicia. Se puede entrever en sus líneas una búsqueda de pureza, de trascendencia, de liberación”.



Callejón Korecki

A fin de garantizar la transitabilidad por el callejón Korecki en su totalidad y prevenir situaciones como las sucedidas a raíz de las fuertes lluvias de septiembre de este año, se instó al ejecutivo municipal a arbitrar los medios que estime corresponder a fin de proceder a la apertura de la Calle de conformidad con la traza que surge de la copia de Planos de Mensura.



Suspensión de fraccionamientos

Con la finalidad de evitar perjuicios económicos, ambientales y posibles demandas contra el Estado, el Concejo Deliberante considera oportuno suspender hasta tanto se garanticen condiciones de admisibilidad mediante informes técnicos que determinen que el tipo de suelo es apto para edificaciones, el tipo y modalidad de las mismas, e infraestructura necesaria.

La ordenanza contempla suspender todo fraccionamiento o subdivisión que no dé cumplimiento con las unidades mínimas para la zona conforme establece la Ordenanza Nº 154/2012 sobre los macizos identificados como Lote 37 Fr. 7; Ejido 12 Cric. 1 Sec. 3 Macizo 12 Parcela 2; Ejido 12, Circ. 1 Sec. 3 Macizo 12 Parcela 5; Ejido 12 Circ. 1 Sec. 3 Macizo 12 Parcela 6 y todo aquel aledaño que no se encuentre impactado por subdivisiones y fraccionamientos hasta tanto el ejecutivo municipal dé cumplimiento con los artículos posteriores.

Asimismo, deberá establecer los requisitos de aptitud del suelo para edificaciones, estudio de la permeabilidad del suelo, niveles de relleno del suelo, pendientes, tipo de edificación, materiales adecuados, distribución de las cargas de cimientos, profundidad y perfil de los cimientos, servicios, obras hídricas en caso de corresponder a los fines de las futuras construcciones de todo tipo de obras de infraestructura. Dichos requisitos deberán ser acreditados fehacientemente por profesional o profesionales idóneos en la materia.-

Deberá efectuar un informe técnico pormenorizado de la situación de cada uno de los inmuebles que se encuentren edificados o no, referente a las condiciones de niveles, altura, sistema de drenaje, necesidad de relleno y obras de infraestructura de servicios.

Quien incumpla la presente en carácter de vendedor, o comprador, construya sin respetar la normativa vigente que regula las edificaciones, será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados, debiendo sanear el perjuicio efectivamente causado, deslindando a la Municipalidad de cualquier responsabilidad.



1. Proy. de Ordenanza: Presupuesto 2024.- Pasa a comisión (Hacienda).

2. Proy. de Ordenanza: Tributaria 2024.- Pasa a comisión (Hacienda).

3. Proy. de Ordenanza: Delimitación Reserva Municipal y conformación Consejo Consultivo.- Pasa a comisión (Ambiente y planeamiento).

4. Proy. de Ordenanza: Ratificar Resolución N° 1260/23 ocupación Mansilla Barría. (dictamen planeamiento).- Aprobado (unánime).

5. Proy. de Ordenanza: Ratificar Resolución N° 1261/23 ocupación Genara Martina González. (dictamen planeamiento).- Aprobado (unánime).

6. Proy. de Ordenanza: Ratificar Resolución N° 1262/23 ocupación Ignacio Gerez. (dictamen planeamiento).- Aprobado (unánime).

7. Proy. de Ordenanza: Ratificar Resolución N° 1263/23 ocupación Mamani José. (dictamen planeamiento).- Aprobado (unánime).



Proyectos del Legislativo:

1. Proy. de Declaración de Interés: presentación y libro «Memorias de una Ama de casa». (Concejales Szudruk-Flak). Aprobado (unánime).

2. Proy. de Ordenanza determinar protocolo detección alojamientos irregulares. (Concejal Cortés).- Pasa a comisión (Legislación, Ambiente y Turismo).

3. Proy. de Comunicación: Apertura Callejón Korecki.- (Comisión de Planeamiento).- Aprobado (unánime).

4. Proy. de Ordenanza: Declara Zona Intangible.- (Comisión de Planeamiento).- Aprobado (unánime).