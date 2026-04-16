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Nueva jornada de salud animal en el Paraje El Desemboque de El Hoyo


En el marco del cronograma de salud animal, vecinos y vecinas del paraje El Desemboque se acercaron con sus perros y gatos al SUM para participar de una nueva jornada de atención veterinaria.

En conjunto con la junta vecinal y el equipo veterinario, se llevaron a cabo 57 castraciones, 63 vacunas antirrábicas aplicadas y 22 tratamientos desparasitarios entregados.

Además, se realizó un muestreo poblacional de perros y gatos para el diagnóstico de enfermedades zoonóticas, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud comunitaria.

Estos operativos son fundamentales para prevenir la sobrepoblación animal, reducir el abandono y disminuir el riesgo de enfermedades que pueden afectar tanto a animales como a personas.

La continuidad del cronograma será informada a través de las redes sociales de la municipalidad de El Hoyo.

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