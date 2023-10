Nación financiará 16 obras en El Bolsón para la puesta en valor de distintos espacios públicos

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Enrique Ibarra, adelantó ayer que el programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares destinó 30 millones de pesos para la compra de materiales, mientras que el municipio se hará cargo de la mano de obra.

Entre los emprendimientos seleccionados, se encuentran la plaza Pichi Queche del barrio Luján, donde “se colocará iluminación y mobiliario urbano”. El funcionario sumó “el Paseo del Río, a la altura de los barrios 36 y 38 Viviendas con Iluminación, al igual que la canchita de la plaza Dora Criado, donde también se colocarán cestos de residuos y bancos”.

Sumó “toda la costanera norte, en el sector de La Saladita, con columnas de nueve metros de altura con lámparas led, y desde el puente de la calle San Francisco de Asís hasta el puente de la calle Azcuénaga, donde se iluminará toda la ribera del río Quemquemtreu”.

Agregó que “también se iluminará el arroyo Seco, sobre barrio Esperanza frente al club Cristal, más una plaza en el sector de las 50 Viviendas”. Asimismo, “el plan incluye 14 columnas más sobre el boulevard de avenida San Martín, desde la calle Cacique Foyel hasta el paralelo 42°, más otro refuerzo de luces sobre el boulevard de la avenida Belgrano, en el acceso sur a El Bolsón”, entre otros proyectos ya aprobados.

Ibarra resaltó que dichas obras fueron seleccionadas “a través de un relevamiento que contempló algunos espacios que los propios vecinos de los barrios venían pidiendo y que quedaron postergados porque la comuna no tenía los fondos para poder realizarlos. En medio, hubo un lapso de tres o cuatro años y ahora nos llamaron desde el gobierno nacional para decirnos que éramos uno de los municipios beneficiados”.

“La idea es empezar lo antes posible –precisó-, porque el programa tiene plazos que cumplir. Ahora estamos evaluando el primer lugar a intervenir y ya estaremos dando inicio a las obras”.

Ruta 40

Acerca del anunció del administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, referido a un bacheo de la ruta nacional 40, entre Bariloche y El Bolsón, Enrique Ibarra lo calificó como “una buena noticia, muy esperada, aunque no en los términos deseados, que es la repavimentación”.

Sin embargo, objetó que “lo triste y lamentable es que se hayan esperador tanto tiempo, ya que son trabajos que se deben prever durante el verano para tener el invierno siguiente garantizado y así evitar cualquier tipo de accidente y obviamente cualquier daño material que sufren todos los automovilistas”.

Remarcó que “en cada viaje a San Carlos de Bariloche, si no nos toca romper el vehículo, una cubierta, una llanta o el tren delantero, siempre somos testigos de ver a alguien sobre la banquina haciendo algún tipo de reparación, ni hablar de los padecimientos en el caso de un viaje por cuestiones de salud”.

En respuesta a que “en el término de dos meses se llamará a licitación para la repavimentación del tramo”, Ibarra contrapuso que “todos sabemos los tiempos que implica ese trámite administrativo, más evaluando que llega la temporada estival donde todo el mundo está esperando la llegada de turistas que dejan un flujo económico importante para sobrellevar el resto del año. Si las condiciones de la ruta no son óptimas, la gente se termina quedando en Bariloche”.

Avenida San Martín

Respecto a extender la pavimentación de la principal arteria de la ciudad, Ibarra señaló que “trabajamos con el intendente para poder conseguir el financiamiento nacional. El proyecto lo desarrollamos hace dos años y medio y después de insistir permanentemente ante el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, salió aprobado”.

En detalle, dijo que “en principio, los recursos alcanzan para hacer 100 metros de asfalto, de un total de 400 metros hasta el ingreso al barrio Arrayanes”.