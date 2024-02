Milei: «La casta se puso en contra del cambio»

El Presidente criticó el regreso a comisión del proyecto en la Cámara baja. «Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país», indicó.

El presidente Javier Milei atribuyó el retorno a comisión de la ley «Bases» a una supuesta imposición de «la casta» contra «el pueblo», y aseguró que su Gobierno continuará con el «programa» trazado «con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó el país».



«La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas», expresó Milei desde sus redes sociales luego de que la Cámara de Diputados enviara nuevamente a comisión el proyecto de ley que había sido aprobado en general el viernes último, y señaló que «no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar».



«Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país», definió el mandatario.



Para Milei, «hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita», por lo que esos sectores «van a tener que explicarle a la sociedad por qué».



«Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país», aseguró el jefe de Estado, en un comunicado que tituló «La casta contra el pueblo».

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado de nuevo.



La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.



Un rato antes, desde la oficina del mandatario se emitió un comunicado oficial en el que se responsabilizó a los «gobernadores» por el retorno a comisión de la ley Bases, que el viernes último había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados, y los acusó de «destruir» esa normativa.



«El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos», manifestó.



El Poder Ejecutivo consideró así que «los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla».

«Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina», añadió el Gobierno.



La administración de La Libertad Avanza (LLA) reprochó que esos sectores «llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio para hoy traicionar a sus votantes».



«No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno», cerró el comunicado oficial.