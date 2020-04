  Miguel Sosa:” Damos por perdida absolutamente la temporada turística de invierno”

Aseveró el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo en Chubut, Miguel Sosa, quien además sostuvo “Nos ubicamos en una gran franja del medio que no tiene ningún tipo de paliativo. Lo único que necesita el sector es el acceso a disponibilidad financiera sin grandes requisitos y celeridad en el tiempo”.

Sosa, señaló que si bien entienden y acompañan absolutamente las medidas tomadas a nivel nacional y provincial por la emergencia sanitaria que priorizan la salud y la vida de las personas, y la atención, asistencia a los que menos tienen; las actividades del sector nucleados bajo la cámara argentina de turismo, vive con una incertidumbre muy grande viendo que la situación va a tener una prolongación en el tiempo, lo que va a impactar negativamente y causar un perjuicio enorme.

Respecto a la temporada de invierno, al ser consultado el referente de la CAT en Chubut, fue contundente en su respuesta “Damos por perdida absolutamente la temporada turística de invierno, nuestro termómetro es Bariloche; y Bariloche ha suspendido todos los vuelos de la actividad invernal con más de 88 mil reservas concretadas, y con 30% más de vuelos desde Brasil-Bariloche, eso hoy está absolutamente descartado” afirmó Miguel Sosa.

A lo que añadió “En ese sentido trabajamos arduamente de forma institucional con nación y provincia “, al tiempo que advirtió que “Algunas medidas económicas que se han anunciado son de muy difícil aplicación en su mayoría para el sector PYMES o pequeñas emprendimientos, con lo cual no hay una definición clara al respecto de cómo va a subsistir ese sector que es en esta región el mayoritario”.

Corredor de los Andes: más 60% de la población vive del turismo

Para en ese marco detallar que la realidad del Corredor de los Andes , en donde viven más de 120 mil personas es que unas 75 mil en forma directa o indirecta viven de la actividad turística, lo que indica que más del 60% de la población tiene dependencia económica generada por la industria del turismo. “La mayoría son emprendimientos unipersonales y/o familiares, acá no hay grandes sociedades o fideicomisos subsidiarios que sostengan una actividad o el nivel de empleo”, subrayó el vicepresidente de la CAT Chubut.

Respecto a los anuncios y medidas políticas económicas que desde el gobierno nacional y provincial se han realizado , Miguel Sosa dijo “ A lo que apuntan obviamente es a proteger a los que menos tienen o todo lo que tiene una estructura a nivel de grandes empresas en donde en la burocracia estatal o financiera de este país está todo mucho más aceitado”, para más adelante aseverar “ Nos ubicamos en una gran franja del medio que no tiene ningún tipo de paliativo , porque para todo lo que es beneficio impositivo o financiero hay que tener condiciones superlativas con carpetas calificados en los bancos, tampoco acá tenemos una gran cantidad de bancos, en Chubut tenemos una banca semipública en donde todo apunta al beneficio del empleado estatal y el pequeño comerciante”

Por otra parte planteó que la gran preocupación del sector es la medida de no corte de los servicio básicos, ya que el 99 % de los prestadores enfrentan gastos extremadamente altos, sobre todo de calefacción, la cual ya comenzó a utilizarse y aun no llego el invierno. “ No sabemos cómo vamos a sostener y pagar los servicios porque tenemos ingresos ceros… hay quienes tienen la fantasía porque se trabajó bien en enero y febrero, pero se olvidan que el año pasado tuvimos una temporada nefasta para el sector , este año alcanzo para pagar deudas viejas y algunos ni siquiera lo lograron”, insistió en remarcar Miguel Sosa.

Unos 4.500 puestos de trabajo en riesgo

Así mismo indicó que según datos que refleja la federación hotelera y gastronómica de la República Argentina, en la región “hay unos de 4.500 trabajadores que va a ser imposibles sostenerlo de acá hasta que esto se reactive. Los indicadores avizoran que la actividad turística no va a tener chance de recuperar la temporada turística para el 2020”; mientras que a nivel país la industria del turismo moviliza la economía con la generación de unos dos millones de puestos de trabajo directo y cuatro millones y medio de forma indirecta.

Necesidad de créditos a tasa “0”

Finalmente el vicepresidente de la CAT Chubut, reiteró que “Hoy lo que el sector necesita es saber que se tiene una banca pública o privada que por lo menos asista al sector con crédito a tasa Cero (0) y con un periodo de gracia mínimo a seis meses, porque hoy todo lo que ofrecen son créditos usureros… y nadie se va a suicidar sacando un crédito para pagar sueldos. Estamos trabajando con el ministro turismo de la provincia y la semana que viene estableceremos algún vínculo por videoconferencia las cinco regiones de la cámara de turismo con el gobernador para tratar de trabajar en ese sentido” .