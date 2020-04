Micro  que salió de Esquel con pasajeros extranjeros sin control de sanidad fue detectado en el Paralelo 42º

Ayer alrededor de las 22 horas, un micro de larga distancia que transportaba tres estadounidenses integrantes de la congregación religiosa mormona, fue demorado en el control de circulación sobre ruta nacional 40 a la altura del Paralelo 42º , por personal policial del Chubut, ya que se advirtió que circulaba sin ningún tipo de certificación sanitaria que asegure que los mismos habían cumplido con la cuarentena dentro de la provincia del Chubut.

Lamentablemente en la ocasión no fue posible activar protocolo de revisión médica que certifique el buen estado de salud de las personas, debido a la negativa de una médica de guardia del hospital de El Hoyo, acción que finalmente se concretó permitiendo que el micro circule hacia jurisdicción de Rio Negro en el control sanitario desplegado por las autoridades hospitalarias de El Bolsón.

Información relevada por este medio, da cuenta que dicho micro fue contratado de forma privada por la citada congregación con intervención directa de la embajada estadounidense en Argentina, por lo que la empresa contaba con la autorización de la CNRT –Comisión Nacional de Regulación del Transito -, no así con los comprobantes sanitarios correspondientes.

Datos obtenidos el día de hoy, dan cuenta que la empresa de micro de larga distancia salió desde Esquel de una dirección particular con destino final Buenos Aires y pasó el control de la portada de dicha ciudad en donde no se habría advertido la falta de la certificación sanitaria sobre los tres pasajeros trasladados. Dicho transporte prevé a lo largo de la hoja de ruta a recorrer ir levantando un total de 56 pasajeros estadounidenses integrantes de dicha congregación religiosa, quienes arribarían un vuelo con destino a su país de origen.

Es válido remarcar que al día de hoy, la normativa vigente y la aplicación de protocolo en el marco de la emergencia por la pandemia Covid-19 en la Comarca Andina, refleja varios grises y diversas interpretaciones, que generan controversias y situaciones poco deseadas entre los organismos de seguridad y salud intervinientes y el viajero en circulación.

La realidad sanitaria de la comarca Andina no es la ideal en el marco de la pandemia, muestra de ello es la situaciones como la vivida este jueves por la noche con la circulación de dicho micro contratado de forma privada , ya que por un lado los efectivos de seguridad en la aplicación de las medidas impartidas por el ministerio de seguridad de la provincia del Chubut, interpretan que la situación ameritaba la activación de protocolo vigente con el correspondiente control y certificación sanitario de los pasajeros por parte del sistema de salud pública, y por el otro la negativa de atención de la médica de guardia del hospital de El Hoyo, nosocomio que no cuenta con guardias activas, por lo que el hecho de emitir un certificado de salud no se enmarca como un caso de urgencia y/o emergencia , así lo entiende gran parte del sistema sanitario provincial.

El Hoyo sin guardias activas y la Comarca sin sistema de medico policial

Por otra parte desde el sistema sanitario se plantea que el control de circulación efectuado por las fuerzas de seguridad sobre la Ruta Nacional 40 a la altura del Paralelo 42, se realiza dentro de la jurisdicción hospitalaria de Lago Puelo, cuyo nosocomio tiene guardias activas y seria este el hospital al que le correspondería atender dichos casos.

Este tipo de situaciones, devela una franja de grises interesantes con falencias que el Estado Provincial desde sus distintos organismos debería atender, sobre todo en el marco de la emergencia por Pandemia Covid 19, entre lo que surge la imperiosa necesidad de contar con un departamento de médicos policial para la Comarca, ya que el mismo sería de gran utilidad también por fuera de la contingencia actual.

Hay cosas que empañan el trabajo que muchos realizan con seriedad

Llamativamente sobre dicho control por orden de Defensa Civil Provincial se instaló días atrás además de una casilla una gran carpa/globa amarilla con logo de salud (una cruz roja), aunque paradójicamente la misma no cuenta con el servicio de personal profesional sanitario habilitado (enfermeros y médicos) para que cumplan con la función de prevención que el protocolo de seguridad indica. Por lo que dicho escenario no deja de ser un simple decorado que el común de los ciudadanos interpreta como una escena poco seria “Marketinera Política”.