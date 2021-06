Matías Arnedo asumió como director del hospital de El Hoyo

Este jueves, con la presencia del Ministro de Salud del Chubut Fabián Puratich en el hospital de El Hoyo, se oficializó la renuncia por motivos personales del Lic. Febo Sosa al frente de la dirección, y quedó formalizada la asunción al cargo del nuevo director el Dr. Matías Arnedo.

El director saliente, dio a conocer a través de la red oficial del hospital rural de El Hoyo, los motivos personales de su renuncia tras más de 5 años en el cargo, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la comunidad, como así también a quienes no lo hicieron, “ya que todos /as me dieron nuevas herramientas para continuar el camino de la vida”, puntualizo en uno de los párrafos.

Así mismo se encargó de expresarle al director entrante el Dr. Matías Arnedo “mucha suerte y una gran gestión”.

Arnedo es un médico pediatra con varios años de trayectoria en la salud publica, en el hospital de El Hoyo desempeña su profesión hace 8 años.

Por su parte el Ministro de Salud, valoro y agradeció la gestión de Febo Sosa, durante los más de 5 años a cargo de la dirección del hospital.

Al tiempo que Fabián Puratich, remarcó la experiencia y trayectoria en la salud pública de la provincia, recordando ene se sentido que “ Su madre fue directora del hospital regional. A Matías lo tuve como compañero de trabajo en el hospital de El Maitén, y ahora aceptó acompañar esta gestión a través de un cambio consensuado “

Reunión con el intendente

Tras la puesta en funciones del nuevo director del hospital rural de El Hoyo, el intendente Pol Huisman , recibió en su despacho al ministro de salud Fabian Puratich y al flamante director Matías Arnedo, para articular en conjunto políticas sanitarias locales que le hagan frente a la grave emergencia causada por la pandemia.

En el encuentro, Huisman se puso a disposición del nuevo director para trabajar juntos por el bienestar de la comunidad y evaluaron las estrategias de acá en adelante para contener la expansión del Covid-19.