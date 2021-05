Massoni: “No vamos a permitir ningún acto que vaya contra la paz social”

El Ministro de seguridad del Chubut, en conferencia de prensa tras el desalojo de la Ruta 3, aseguró que el Juez Federal autorizó la intervención de la Policía . Massoni subrayó que el descarte de la IP “fue un acto democrático, les guste o no”.

Durante el operativo desalojo se identificó a todas las personas y cuestionó que “privados no hubo”, en referencia a las actividades laborales. Manifestó que hubo camioneros que sufrieron robos y que casi hubo desabastecimiento.

El ministro explicó cómo fue la intervención policial, autorizada por el Juez Federal de Rawson y que Gendarmería “nos dijo que no tenían elementos” para realizar el desalojo, por lo que “le dijimos al Juez que estábamos en condiciones de llevar adelante el desalojo -porque- la situación no daba para más”.

En este contexto, apuntó contra los vecinos que realizaron el corte y aseguró que “primero era No a la Mina y después entraron el Partido Obrero, diputados, grupos LGBT; iba incrementándose el grupo de personas y no tenían quejas o reproches directos al porqué se originó”.

Massoni aseveró que el corte de Ruta 3 “generó una situación caótica, no solo impactó al libre tránsito sino que también en las tareas esenciales (…) camioneros sufrieron robos y hubo perjuicios contra sus familias”.

“Era una situación que iba a generar desabastecimiento”, insistió y remarcó que el corte implicó una afectación “de un Derecho Constitucional extremadamente importante”.

También atribuyó responsabilidades al corte por el choque hubo en la madrugada del domingo. “Un auto se estrelló con un camión que estaba a la vera de la ruta, a consecuencia de las acciones de algunos que creen que no generan nada. Podríamos haber tenido un muerto por gente que tomó la determinación de cortar una ruta”, sentenció.

En cuanto al desalojo en sí, confirmó que fueron 170 efectivos policiales porque “a mayor volumen policial menos violencia hay”, ya que la actuación tuvo “la premisa de ser con la menor violencia posible”.

Por último, sobre las personas detenidas, refirió que fue “fuera del despeje de la Ruta, donde un hombre daba características de estar bajo los efectos del alcohol. Él no aceptó hacerse el test, se puso violento y atacó a los uniformados, con la reacción de la mujer”, añadiendo que “él no es de Chubut, ¿qué hace acá? lo desconocemos”.

“Este Gobierno acepta cualquier tipo de manifestación -pero- no va a permitir ningún acto que atente contra las normas y vaya contra la paz social”, cerró.