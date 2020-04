Massoni no comparte la idea de correr el control del Paralelo 42º a Paraje Rio Villegas

Para el Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni es “una utopia” correr el control del Paralelo 42º en forma conjunta con la provincia de Rio negro, a territorio rionegrino, como plantean algunos intendentes de instalarlo en Paraje Villegas, sobre Ruta Nacional a la altura del puesto caminero custodiado por Gendarmería Nacional, Escuadrón 35, con asiento en la localidad de El Bolsón.

De esta forma la idea de que ambas provincias compartan y acuerden establecer un fuerte control sanitario de protección para la Comarca en el ingreso norte a la región, no tendrá el acompañamiento del gobierno del Chubut.-

Para el funcionario Chubutense, esa posibilidad no existe, dado la realidad sanitaria, epidemiológica y de políticas de control con protocolos diferentes. Al respecto en su visita a la Comarca, en donde en Epuyén se reunión con mandatarios de la Comarca Andina, señaló “No me parece atinado depender de los controles que se realicen en un contexto de políticas ajenas, donde hay casos concretos de coronavirus positivo, y con una normativa menos estricta que la nuestra, como la que puede aplicar la Gendarmería Nacional”.

Al tiempo que afirmó “ Es utópico, la provincia del Chubut es una, con los límites que realmente podemos custodiar con el concurso de nuestra Policía, de la forma férrea con que se está desarrollando y con un horario determinado de ingreso”.

Más adelante, subrayó que “No estamos dentro el marco de una normalidad, esta pandemia nos sacó de la normalidad, más allá de que los intendentes concuerden en que sus vecinos están acostumbrados a ir a El Bolsón para abastecerse o a múltiples trámites. Si no queda otra y si no hay una alternativa que el estado pueda llegar a plantear para que esa necesidad se nutra, entonces establezcamos un protocolo para ingresar a Rio Negro donde aquellos que tengan una necesidad esencial en territorio rionegrino, la puedan satisfacer y regresen de inmediato”.

Así mismo el Ministro Chubutense puntualizó “Yo hablo en forma permanente con el ministro de seguridad de Rio negro, repito tenemos situaciones completamente distintas, nosotros en la provincia hoy no tenemos ningún caso exteriorizado del virus, rio negro tiene 200 casos , son distintas las realidades y las políticas que se aplican “

Flexibilización y reclamo

Consultado por la posibilidad de flexibilizar la circulación de trabajadores cuentapropistas, albañiles, gasistas, pintores, carpinteros entre otros, el ministro Massoni, respondió que “por ahora no hay posibilidad de aceptar esa medida”. Es en ese contexto que hoy(jueves) se espera una movilización de trabajadores desde el centro de El Bolsón al Paralelo 42º, en donde visibilizaran la situación que sufren de ambos lados y que hoy les impide desempeñarse y llevar el sustento diario a sus hogares, poniéndolos ante una situación critica económica.