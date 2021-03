Massoni: “La responsabilidad de la seguridad del Presidente de la Nación no se delega”

Así lo señaló el ministro de Seguridad, Federico Massoni, en relación a los hechos acontecidos en la localidad de Lago Puelo, ante la visita presidencial.

“La responsabilidad de la seguridad del Presidente de la Nación no se delega; ‘Casa Militar’ es la que interviene y lleva adelante el operativo y pide en muchos casos colaboración a la Provincia, como ha sucedido en muchas oportunidades pero esta vez nunca lo hicieron”, precisó este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni.

En relación a la llegada del Presidente, Massoni explicó que “tanto el diputado nacional, Santiago Igon, como el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, nos informaron que desde la llegada en helicóptero se dirigían al loteo donde hubo más daños, y posteriormente a la Escuela N° 108 donde iban a firmar convenios e iban a hacer una conferencia de prensa. Nosotros por instrucciones del Gobernador Arcioni dispusimos de 130 efectivos distribuidos en estos puntos”.

Y puntualizó: “Nada de lo mencionado anteriormente ocurrió, sino que sucedieron acciones que nos llaman la atención, encabezadas por estos anfitriones de nuestro Presidente, que cambiaron repentinamente el punto y se fueron directamente al Centro Cultural donde ya había gente identificada como anti mineros”.

“La seguridad no es una política electoral, es una cuestión de Estado”

En otro pasaje de sus declaraciones, Massoni manifestó que “el operativo lo diseña ‘Casa Militar’, y en algunos casos mandan avanzadas para que observe en el territorio, que es lo que hicieron acá”, y subrayó que “se basaron en quienes no conocen el territorio, que fueron los mismos que nos dieron otra información, y que también lo hicieron en un modo de especulación política electoral y quisieron acaparar al Presidente de la Nación, y no se dan cuenta que la seguridad no es una política electoral, es una cuestión de Estado. Esto podría haber llegado a cuestiones extremadamente serias”.

Para finalizar, también Massoni comentó que “no dejaron ingresar a la custodia del Gobernador y hubo muy mal trato por parte de ‘Casa Militar’ también vivido por nuestros Ministros. Improvisaron y creyeron que podían manejar la seguridad y todo es tan sospechoso que hasta el que encabezaba y atentaba a estos violentos es funcionario municipal de Augusto Sánchez, entonces debemos analizar la situación porque es muy grave. Podría haberle ocurrido algo con el Presidente”.

