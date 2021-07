Massoni encabezó operativo policial con identificación de ocupantes de barrios populares afectados por la catástrofe ígnea

Encabezado por el ministro de seguridad, Federico Massoni, la mañana de hoy se llevó a cabo un operativo policial en parcelas enclavadas en Cerro Radal y Las Golondrinas, abarcando los barrios populares Ecoaldea, el Pinar, Bosques del Sur, Parcelas 8 y 26, todos sectores afectados por el incendio del 9 de marzo.

En ese marco se desplego un mega operativo con más de un centenar de uniformados, pertenecientes a distintas divisiones de la policía del Chubut (Investigaciones; Drogas Peligrosas, GEOP, seguridad rural con personal montado, sección motos, sección CANES, Infantería). El Ministro Federico Massoni encabezó el operativo acompañado por jefes y subjefes de la policía del Chubut y Unidad Regional Esquel.



El funcionario provincial, explicó que se desplegó en la zona un procedimiento de identificación de personas a raíz de pedido de pobladores y comerciantes de la zona, por un aumento de la inseguridad y el asentamiento de una cantidad de personas que no son conocidas en el lugar, hecho suscitado posterior a la emergencia ígnea.



En ese sentido describió que existen dos tipos de ocupaciones, como el barrio Ecoaldea de hace más de 10 años, hay otras que son posteriores al incendio, generada por el oportunismo.

“Todas esas personas que se radicaron en la zona posterior al incendio, tienen que saber que es ilegal, por lo que tiene que existir una acción ante la justicia civil” subrayó Massoni; quien además fue crítico con los funcionarios municipales con el manejo de las tierras fiscales sean municipales o provinciales al aseverar “ No pueden entregar a diestra y siniestra las tierras como a ellos les plazca, tiene que existir una política habitacional, cosa que no vemos que exista… mandan a gente a ocupar dándole el salvoconducto de que ellos después no van a actuar. Y al contrario la gente que esta acá hace más de 14 años no tienen ningún servicio, pero la gente que esta hace meses en el lugar ya le están conectando servicios”.

El Ministro sostuvo que “La tierra fiscal no es propiedad de un intendente o de un funcionario, es propiedad de todos los chubutenses “.

Detuvieron dos sujetos con pedido de captura

Durante el procedimiento policial de identificación de personas, se detuvieron dos sujetos con pedido de captura, uno por homicidio de Neuquén y otro de La Pampa por una causa de robo agravado.

El Ministro adelantó que el relevamiento con identificación de todos los ocupantes de la zona, será elevado al fiscal con asiento en la Comarca Andina, la idea poder contar con los antecedentes penales de los identificados.

Massoni, advirtió que se encontraron con que varias de las personas que estarían ocupando tierras al enterarse del operativo se fueron del lugar, en tal sentido el Ministro dijo “ No tengo ninguna duda de que van a volver, por eso va a quedar muchísima presencia en horario diurno y nocturno para identificar a esas personas, y en el caso que no estén , que no haya titular será el titular de la tierra el que disponga de la misma”, dijo en clara referencia al municipio de Lago Puelo y la secretaria de bosques de la provincia .

Quita de alambre en parcelas de CORFO

También se procedió a quitar alambrados en tierras propiedad de la provincia, una parcela bajo la órbita de CORFO, en donde sujetos habrían delimitado un sector, aunque allí no se detectó presencia de ocupantes. “Se procedió a levantar el alambre quedando al resguardo de la comisaria”.

El mega operativo policial, en los barrios populares se desarrolló sin enfrentamientos, aunque varias de las personas presentes expresaron su malestar por la presencia de personal de la división de fuerzas especiales con armas largas, considerando la misma innecesaria si en realidad el objetivo era identificar a las personas, coincidiendo que se sintieron amedrentados ya que una gran mayoría de quienes viven en la zona son familias trabajadoras , y no delincuentes como se los calificó en algunas declaraciones públicas vertidas por el propio ministro desde la ciudad de Esquel, previo despliegue policial en jurisdicción de Lago Puelo.