Massoni anticipó la creación de un grupo especial de Policía Ambiental para la Comarca Andina   

En su recorrida por la cordillera, el Ministro de seguridad del Chubut, Federico Massoni, estuvo en Lago Puelo, y anticipó la creación de un grupo de policía ambiental, de amplia competencia y capacitados para tal fin. Además confirmó el incremento de presencia policial y controles estrictos en la zona .

Así mismo, confirmó que en la zona tras los hechos violentos suscitados en la vecina provincia de Rio Negro(El Bolsón y Bariloche), en jurisdicción chubutense se incrementó la presencia policial, con controles estrictos fundamentalmente sobre Ruta Nacional 40.

En referencia a dichos hechos, el Ministro sostuvo “Creemos que en algún momento van a querer hacer un avance en la provincia del Chubut, es por eso que necesitamos tener todos los mecanismos preventivos para que esto no afecte la vida del chubutense. la preocupación se hace aún más extrema cuando vemos que el gobierno nacional no le está dando la importancia que debería tener esto, al no mandar efectivos de seguridad pedidos por la gobernadora de Rio Negro a tomar intervención”.

Seguidamente pidió disculpas a los vecinos “por la cantidad de controles que se están realizando este fin de semana extra largo y que generan alguna molestia, pero es en beneficio para que todos podamos estar en paz. De esa manera, sabemos quiénes se están moviendo y que no habrá atentados contra los bienes y contra las personas”.

Grupo de policía ambiental

Massoni, en contacto de prensa informó que el 15 de octubre se toma licencia para trabajar de lleno en la campaña proselitista, que lo tiene como candidato a senador bajo las filas de Chubut Somos Todos , al tiempo que anticipó “No quiero irme de licencia sin dejar cerrado la creación de un grupo especial, que en principio estaba orientado a la prevención de usurpaciones y tala de bosques, pero ante determinados hechos que superan una temática concreta nos reunimos con el gobernador y es muy probable que la semana que viene estemos creando lo que vamos a denominar Policía ambiental . Su lugar de radicación será la Comarca Andina, donde se están presentando este tipo de ilícitos”.

Preocupación de cámaras empresariales

El Ministro de Seguridad en el marco de su recorrida por la Comarca Andina, se reunió con referentes de cámaras de turismo y producción de la zona, quienes le transmitieron preocupación ante los hechos violentos suscitados en la vecina provincia de Rio Negro, Señalando al respecto “No es fácil llevar adelante una explotación comercial donde el inversionista corre el riesgo de encontrarse con dos o tres energúmenos encapuchados que incendian todo o atentan contra la propiedad. Encima, tanto desde el gobierno nacional como los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen posturas en contra del pedido de los pobladores, con irrespeto a las normas, con posturas que legitiman la toma de tierras…”

A lo que el funcionario agregó “atrás de las usurpaciones hay trasfondo en el que no hay solo un delito, sino un negocio inmobiliario por detrás que hay que empezar a ver… “

Acerca del pedido de más fuerzas federales al gobierno nacional, Massoni recordó que “tenemos la presencia de Gendarmería, de Prefectura y Policía Federal, pero es ridículo que en los delitos federales no intervienen y terminamos haciéndonos cargo nosotros”. No obstante, indicó “pedí una reunión al ministro Aníbal Fernández para la próxima semana. No estaba muy de acuerdo con las políticas que llevaba adelante la funcionaria anterior, más allá de que el objetivo de todos es hacer más seguro a nuestro país”.

Recurso humano y equipamiento

Consultado Massoni, por la falta de recursos materiales y equipamiento móvil en las comisarías de la zona, dijo “Es un conflicto que viene desde hace muchos años, viene de épocas en donde las vacas eran gordas en la provincia del Chubut y la verdad que se despilfarraba y se tiraba por todos lados, y hubo otra época en la que se endeudo a la provincia, pero esos fondos nunca fueron direccionados a equipar y apoyar la fuerza policial. Esta gestión es distinta, a pesar de una de las peores crisis nosotros le generamos un mejor bienestar, con nosotros de ser la policía peor paga paso a ser la policía mejor paga, y seguimos comprometidos trabajando a favor del recurso humano…”.

En ese mismo sentido Massoni confirmó que ya se licitó la compra de unos 350 móviles de los cuales el 90% serán camionetas.

Más tarde, el ministro , acompañado de uniformados de la Policía Montada, recorrió a caballo las calles de la Ecoaldea y Bosques al Sur, barrios populares afectados por los mega incendios del pasado 9 de marzo y donde las ultima semana se realizaron allanamientos ordenados por la justicia en el marco de la investigación de una causa generada a raíz de denuncia por amenazas entre vecinos.