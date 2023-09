Massa: «La defensa de la vida, el ambiente y el desarrollo tienen que ser valores centrales en la construccion de nuestra sociedad»

Así lo afirmó el ministro de Economía en el cierre de la Jornada Acuerdo para la Acción Climática, en la que se debatieron políticas y estrategias para la descarbonización y las transiciones en el sector productivo_

✅ Gracias a todos los que decidieron apoyar esta iniciativa para impulsar una acción que nos permita decirle a los argentinos y al mundo, que *los argentinos estamos convencidos de que desarrollo y ambiente en equilibrio pueden convivir y pueden crecer*

✅ Tenemos que construir un tratado como sociedad que nos permita *establecer los parámetros que nos lleven a que desarrollo y ambiente no aparezcan como contradictorios sino como complementarios*

✅ En plena campaña aparecen los que dicen que si un río termina siendo contaminado se paga, porque tiene un precio, con la misma liviandad que dicen que se puede vender un pulmón. *Para nosotros ni el ambiente ni los órganos tienen precio porque tienen que ver con la vida*

✅ *La defensa de la vida, del ambiente y del desarrollo tienen que ser valores centrales en la construcción de nuestra sociedad*

✅ No es solamente un problema de precio, sino que tiene que ver con el desarrollo económico, no es solamente un problema de agenda, sino que tiene que ver con el trabajo y la vida cotidiana de la gente.

✅ Somos muchos más los que en Argentina creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio, y tenemos que *plantear claramente en nuestra agenda que ni vendemos ríos ni vendemos lagos, ni vendemos órganos porque somos una sociedad que cree en la vida y en el desarrollo como motor de la inclusión del conjunto de la sociedad*

✅ Somos un *país deudor en lo financiero, y me llama la atención que aquellos que pretenden plantear soluciones mágicas para la Argentina se olviden que somos un país deudor en lo financiero y acreedor en lo ambiental*, en un mundo en el que la agenda económica también está cruzada por las *transiciones energéticas y por la aparición de los mecanismos de compensación y los fondos de resiliencia alrededor de la crisis climática y ambiental*

✅ *Argentina quedó en ese ranking en el que no califica a la hora de ir a buscar los fondos de resiliencia, tampoco califica como país desarrollado a la hora de acceder a los mercados de capitales*, a los financiamientos directos de soberanos verdes, quedó en *el medio, y esa es una pelea que como país la tenemos que dar no solamente en los multilaterales sino con los países de renta media*

✅ No nos permiten ni mitigar ni adaptar, nosotros *no necesitamos construir una agenda de mitigación. Somos acreedores globales a nivel ambiental. Sí necesitamos construir una agenda de adaptación*, y esta acción y la *necesidad de un tratado en el que ambiente y desarrollo vayan de la mano son fundamentales*.

✅ Para mí es un orgullo firmar este acta, este compromiso, poner al Ministerio con recursos, con agenda, entendiendo que, *además generar empleo verde, generar empresas con economía circular, generar mecanismos donde la biotecnología termine siendo a partir de la inversión del Estado en investigación motor de cambio para el cuidado del ambiente*

✅ Esta agenda es la agenda de lo que pretendemos dejar, del legado. Es la agenda del país en el que soñamos que vivan nuestros hijos. Tenemos responsabilidad para que la agenda ambiental sea parte de las políticas públicas en serio a la hora de gobernar.

✅ *Defiendan con uñas y dientes la idea de que nuestros bosques no tienen precio, de que nuestros ríos no tienen precio. De que el cuidado de nuestro ambiente de la mano del desarrollo sustentable es el lugar en el que quieren vivir*, que son los que abrazan la tecnología como parte del mundo en el que les toca vivir, pero siempre y cuando les permita vivir en un lugar vivible, y no en un lugar invivible.

✅ *No es la idea pensada en términos ambientales, es la idea de la selva como el sálvese quien pueda. Nosotros no creemos en la idea del sálvese quien pueda*. Creemos que el planeta que es el lugar en el que vivimos lo tenemos que salvar entre todos para que todos puedan vivir un poco mejor.