Masiva concurrencia a la Jornada Anual de Electrocardiogramas en Comodoro

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, este sábado concretó otra amplia jornada sanitaria gratuita en el edificio del área, en la calle Sarmiento. Además de los estudios de electrocardiogramas, se realizaron controles, vacunaciones y certificaciones escolares.



Con el fuerte apoyo y acompañamiento a las políticas integrales de salud destinadas a toda la población de nuestra ciudad, la gestión que encabeza el intendente Othar Macharashvili, desarrolló la Jornada Anual de Electrocardiogramas en la sede de la Secretaría de Salud, ubicada en la calle Sarmiento 680.



A partir de las 11:00 y hasta las 18:00 de este sábado, más de un centenar de personas concurrieron a realizarse los estudios gratuitos de electrocardiogramas, controles generales, vacunación de Hepatitis B y Covid, certificaciones escolares y universitarias.



Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, afirmó que “la convocatoria ha sido muy alta, ya llevamos más de 100 electrocardiogramas realizados, los controles médicos, certificados de apto físico y vacunación. Realmente, la gente ha concurrido y no hemos tenido descanso, la gente vino de forma continua y había una fila de 40 metros desde la entrada de la secretaria”, graficó.



El funcionario explicó que la jornada también se organizaron porque “sabemos que se están pidiendo certificados de instituciones deportivas, escolares, universitarios y los electros que mucha gente los necesita, que no tiene cobertura y tienen la posibilidad de hacerlo aquí totalmente gratuito”.



En ese sentido, “vamos a seguir enfocados en este tipo de acciones para tratar de que la gente pueda acceder a estos estudios y no tenga que pagar ningún costo. Sabemos que tenemos el ingreso escolar, entonces vamos a los distintos centros de salud, hacemos los controles que pide el Ministerio de Educación para el ingreso escolar y así poder ir facilitando esta situación”, ponderó Espíndola.



Por otro lado, el secretario municipal puso en valor que “aumentó la demanda de atención, la solicitud de estudios, ya que la gente no puede abonar el co-seguro de ninguna de las obras sociales, y eso hace que se acerquen a las instituciones públicas. La idea es tratar de brindar ese tipo de atención con los estudios que nosotros contamos en la Municipalidad y facilitarles también el día con esta jornada de sábado a las personas que trabajan durante la semana”.