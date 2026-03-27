Más oportunidades para egresados del Nivel Secundario: se ofrecen becas completas en Puerto Madryn, Rada Tilly y Esquel

La iniciativa está orientada a garantizar la igualdad de oportunidades y promover el acceso equitativo a la formación superior en distintas localidades de la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa la implementación de un programa de becas completas destinado a estudiantes egresados del Nivel Secundario de instituciones públicas, en articulación con el Centro de Estudios Madryn N° 1824.

La propuesta contempla la asignación de una beca por carrera en cada una de las sedes del Centro de Estudios en Puerto Madryn, Rada Tilly y Esquel, priorizando a estudiantes con un promedio igual o superior a 8 (ocho).

Postulaciones

En los casos en que exista más de una postulación para una misma carrera, se dará prioridad a quienes, por razones socioeconómicas, requieran mayor acompañamiento para continuar sus estudios.

Las solicitudes deberán ser gestionadas por los equipos directivos de las instituciones educativas de origen, fortaleciendo el rol de las escuelas en la orientación y acompañamiento de las trayectorias educativas de sus egresados.

Oferta académica

En la sede de Puerto Madryn se dictan tecnicaturas superiores en Análisis Químico Biológico, Radiología, Psicomotricidad, Hemoterapia, Prácticas Cardiológicas, Neurofisiología, Periodismo, Enología, Esterilización, Estimulación Temprana, Gestión de Recursos Hídricos, Nutrición e Instrumentación Quirúrgica.

En las sedes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, la oferta incluye Psicomotricidad, Hemoterapia, Esterilización, Prácticas Cardiológicas, Neurofisiología, Nutrición y Enología.

En tanto, en Esquel se ofrecen las carreras de Radiología, Hemoterapia, Neurofisiología y Nutrición.

Informes e inscripción

Las escuelas o personas interesadas podrán acercarse al Centro de Estudios Madryn N° 1824 para solicitar los requisitos y acceder a más información, a fin de iniciar el proceso de inscripción, con la posibilidad de acceder a la beca al comienzo del segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo.

Asimismo, pueden comunicarse con la institución, ubicada en Moreno N° 142 (Puerto Madryn), de lunes a viernes de 19 a 21 horas, al correo electrónico ies1824@chubut.edu.ar o al teléfono +54 9 2804 403933.

De este modo, el Ministerio de Educación continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la Educación Superior en todo el territorio provincial.