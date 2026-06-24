Más infraestructura para el deporte: Provincia financia obras en el Club Frontera de Lago Puelo

El gobernador recorrió las instalaciones del Club Social y Deportivo Frontera de Lago Puelo, donde encabezó la firma de un convenio para el otorgamiento de un subsidio provincial de más de $11 millones destinado a la finalización del cerramiento perimetral del predio. La inversión permitirá mejorar las condiciones de seguridad, proteger las instalaciones y fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas y comunitarias. “Cuando invertimos en los clubes no estamos haciendo un gasto: estamos apostando a la formación, la inclusión y al futuro de nuestros jóvenes”, destacó Torres.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el deporte en todo el territorio provincial, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una recorrida por las instalaciones del Club Social y Deportivo Frontera de Lago Puelo, donde firmó el convenio para la entrega de un subsidio destinado a la finalización de una importante obra de infraestructura para la institución.

La iniciativa se enmarca en el Plan Galina, a través del cual el Gobierno del Chubut ejecuta y financia más de 200 obras en toda la provincia con recursos íntegramente provinciales, incluyendo un fuerte acompañamiento a clubes, asociaciones y entidades deportivas mediante el Plan Integral de Infraestructura Deportiva.

El aporte permitirá avanzar con la terminación del cerramiento perimetral del predio, mejorando las condiciones de seguridad y el acondicionamiento general de las instalaciones donde diariamente desarrollan sus actividades niños, jóvenes y familias de la localidad.

Asimismo, a través del IAS Lotería del Chubut, la Provincia entregó equipamiento e insumos deportivos para distintas disciplinas que se practican en la institución. Desde la entidad destacaron que se trató de la primera visita de un gobernador a las instalaciones del club.

Más infraestructura para generar oportunidades

Durante la actividad, Torres aseguró que “hicimos un esfuerzo muy grande para ordenar las cuentas de la provincia y eso hoy nos permite llevar adelante obras en cada rincón de Chubut, acompañando también a instituciones que cumplen un rol fundamental en sus comunidades”.

El mandatario remarcó que “muchas de estas obras fueron esperadas durante años y hoy podemos concretarlas porque hay una administración responsable de los recursos públicos y una decisión política de invertir donde realmente hace falta”.

En ese sentido, sostuvo que “los clubes son espacios de encuentro, formación y contención. Cuando invertimos en ellos no estamos gastando plata: estamos invirtiendo en el futuro de nuestros jóvenes y en una sociedad más integrada”.

Asimismo, destacó que la Comarca Andina “fue durante mucho tiempo una región relegada en materia de infraestructura” y señaló que “hoy estamos demostrando con hechos que los recursos vuelven a donde tienen que estar, acompañando a las instituciones que todos los días hacen un enorme esfuerzo por sostener actividades deportivas y comunitarias”.

Más seguridad y mejores condiciones para la práctica deportiva

En el marco del Plan Galina, el convenio rubricado por el Gobernador y Chubut Deportes prevé el otorgamiento de un subsidio provincial de $11.600.000 destinado a la ejecución del cerramiento perimetral del predio del Club Social y Deportivo Frontera.

La obra contempla tareas de acondicionamiento y nivelación del terreno, replanteo y marcación de líneas de cerramiento, colocación de postes, instalación de alambre tejido romboidal y alambre de alta tenacidad, construcción de un muro de hormigón de base y la colocación de portones de acceso.

El aporte también incluye la adquisición de materiales y la contratación de mano de obra especializada para la ejecución de los trabajos, con el objetivo de delimitar adecuadamente el predio, fortalecer las condiciones de seguridad, optimizar el control de accesos y resguardar las instalaciones deportivas, recreativas y comunitarias que desarrolla la institución.