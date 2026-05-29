Más de 600 niños son parte del cierre de la primera etapa de Juegos Comunales en El Hoyo y El Maitén

Con un récord absoluto de convocatoria se desarrolla el último zonal del primer semestre del 2026. Las instancias son fundamentales para potenciar el deporte en el interior provincial.

En la localidad cordillerana de El Maitén se desarrolló este jueves el segundo día de actividades en el marco del Zonal IV de los Juegos Comunales 2026, organizados por el Gobierno del Chubut y llevados adelante por Chubut Deportes, con el acompañamiento de Pan American Energy y la Fundación Banco del Chubut.

La actividad comenzó el miércoles de esta semana en el municipio de El Hoyo, con las competencias de atletismo (realizadas en la pista municipal) y el torneo de tenis de mesa (disputado en instalaciones de la Escuela N° 734), participando más de 250 niños de entre 8 y 14 años, representantes de las localidades de Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo, Trevelin y Lago Puelo.

El evento contó con la presencia del intendente municipal César Salamin; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el gerente de Relaciones Institucionales, Agustín Landau y la directora de Deporte local, Giselle Nougués; entre otras autoridades del deporte de esa zona.

Durante el miércoles, la continuidad del zonal se trasladó a la localidad de El Maitén, para la realización de los torneos de fútbol de salón, dispuestos para las categorías sub-10, sub-12 y sub-14, en ambas ramas.

Sumando la actividad de jueves y de viernes, se disputarán un total de 41 partidos, con más de 350 deportistas en competencia.

El día jueves se llevó adelante el torneo masculino en las tres categorías, mientras que este viernes será el turno del femenino, con el cual concluirá el zonal.

En horas del mediodía de este jueves se llevó a cabo el acto protocolar en el Gimnasio Municipal de El Maitén, encabezado por el intendente local, Oscar Currilén; junto al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes. También participaron el gerente de Relaciones Institucionales del organismo, Agustín Landau; el delegado regional, Lucas Degodo; y el director de Deportes de El Maitén, Maximiliano Manosalva.

La actividad contó además con la presencia de referentes deportivos de la Comarca Andina, entre ellos Yacú Ñaró Paggnuco (Epuyén), Sergio Zúñiga (Cholila), Giselle Nougues (El Hoyo), Carlos Sanz (Trevelin) y Sergio Sumisa (Lago Puelo), quienes acompañaron el encuentro en representación de sus respectivas localidades.

Decisión política

Al hablar en el acto, el intendente de El Maitén Oscar Currilén valoró la realización y se mostró “emocionado y agradecido con Chubut Deportes, que nos dio la posibilidad de ser sede de este importante encuentro deportivo y al Gobierno del Chubut por tomar la decisión política de, a pesar del difícil contexto económico general, sostener un programa que resulta fundamental para el desarrollo del deporte en nuestras comunas”.

Por su parte el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, destacó que “este programa en un principio era una utopía y hoy es una realidad, que se hace de forma íntegra y depende del presupuesto provincial, por una decisión política tomada por nuestro gobernador Ignacio Torres, que logró que esto pueda suceder”.

En ese contexto, indicó que “la Legislatura de la provincia sancionará una ley, seguramente en junio, para que queden absolutamente instalados los Juegos Comunales dentro del calendario deportivo provincial, independientemente del gobierno de turno”.

Al cerrar expresó que “el deporte genera sentido de pertenencia” y les dijo a los deportistas que “sientan que los Juegos Comunales son de ustedes”.

Récord absoluto

Sumado los tres días de competencia, participaron más de 600 deportistas acreditados, rompiendo el récord absoluto de convocatoria en una etapa zonal de Juegos Comunales, marcando el crecimiento sostenido que viene teniendo el programa en toda la provincia y la importancia de una decisión política del gobierno provincial, que logró que el mismo se mantenga en el tiempo.

Con el cierre de este zonal, finaliza la primera etapa de los Juegos Comunales 2026, que, tras el receso invernal, tendrá su continuidad (con otras siete fechas) para determinar a los clasificados a la instancia provincial.

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