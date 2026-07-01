Más de 100 familias de Valle Chico ya tienen gas: Torres y Taccetta inauguraron una obra que pone fin a diez años de espera

En conjunto con el Municipio, la Provincia dejó habilitada una obra de más de 728 millones de pesos, que beneficiará inicialmente a 108 familias y pone fin a más de diez años de espera. “No vamos a descansar hasta que cada pueblo de Chubut tenga acceso al gas”, aseguró el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, la inauguración de la extensión de la red de gas en el barrio Valle Chico, una obra esperada durante más de una década que permitirá que 108 familias accedan por primera vez al servicio de gas natural.

Los trabajos fueron ejecutados de manera conjunta por el Gobierno Provincial y el Municipio de Esquel mediante una inversión total de 728.209.481 pesos. Con el tradicional encendido del mechero quedó oficialmente habilitada la red, que permitirá a los vecinos contar con un servicio esencial tras diez años de espera.

“Esta y otras obras muy importantes nos permiten hoy decirles a esas familias que fueron estafadas en su momento que venimos a reparar los errores del pasado y a garantizar que nunca más se le vuelva a mentir a un vecino de nuestra provincia”, expresó el mandatario durante el acto, del que también participaron los intendentes de Gobernador Costa, Miguel Gómez; de Cholila, Silvio Boudargham; y de Corcovado, Ariel Molina; el gerente de la Unidad de Negocios Andina de Camuzzi Gas del Sur, Jorge Geoffroy; y vecinos del barrio.

Acto de justicia

“Recuperar la confianza en las instituciones, en el Gobierno Provincial y en el Gobierno Municipal es muy difícil después de que te dieron una casa sin servicios”, manifestó Torres, al considerar que “eso no es justicia, sino una estafa y un problema para las familias”.

Además, precisó que “detrás de estas conexiones de gas hay obras que nos costaron muchísimo esfuerzo” e indicó que “incluso antes de asumir como gobernador, cuando era senador, fuimos a Rosario a buscar dos plantas compresoras que se estaban oxidando, que se habían pagado y nunca se instalaron. Tuvimos que articular el trabajo con Río Negro, Neuquén y Camuzzi porque el Gobierno Nacional se negó a hacer las obras”.

Recordó además que “fuimos a hablar con la Secretaría de Energía de la Nación y decidimos hacernos cargo. Encontramos la forma de financiarlas, el Gasoducto Cordillerano se empalmó con el Gasoducto General San Martín y hoy esas plantas son una realidad”.

El titular del Ejecutivo remarcó que “esas obras ejecutadas en el sur de nuestra provincia son las que hoy permiten que más de 12.000 familias de la cordillera puedan acceder a algo tan básico e indispensable como el gas”.

Gas para todos los pueblos de Chubut

El gobernador aseguró que “no hay peor injusticia que ver a los sectores más vulnerables pagando cinco veces más para poder calefaccionarse y acceder a la leña”, y manifestó que “queremos erradicar definitivamente el Plan Calor y acercarle el gas a la gente como corresponde”.

En ese contexto, anticipó que “la primera y la segunda etapa del Plan Galina contemplarán la instalación de plantas de GLP en aquellos lugares donde no llega la red troncal” y aseguró que “nuestro objetivo es que no haya un solo pueblo de Chubut sin acceso al gas”.

Compromisos cumplidos

Por su parte, el intendente Matías Taccetta recordó el compromiso asumido por el gobernador en octubre de 2024. “Nos dijo que íbamos a terminar lo que se empezó y dejaron inconcluso. No solamente la obra de gas: muchas familias vivieron durante años sin agua potable, sin energía eléctrica y sin gas. Hoy es una realidad que 108 familias, más todas las que están construyendo en este sector, van a contar con todos los servicios”.

El jefe comunal sostuvo además que “durante muchos años escuchamos a candidatos prometer cosas que nunca hicieron, y en apenas un año y medio de trabajo logramos darle dignidad y una mejor calidad de vida a nuestra gente”.

En el mismo sentido se expresó el gerente de la Unidad de Negocios Andina de Camuzzi Gas del Sur, Jorge Geoffroy, quien felicitó “al gobernador y al intendente porque, gracias a la buena voluntad, el esfuerzo y el trabajo conjunto, este barrio hoy cuenta con este beneficio”. Asimismo, destacó que “se había asumido el compromiso de que las factibilidades estuvieran listas para este invierno, y hoy ese compromiso está cumplido: este barrio ya tiene gas”.

Cabe señalar que, durante el acto, se entregaron carpetas a 14 familias de Valle Chico que recibirán un aporte económico, a través del Municipio de Esquel, destinado a mejoras habitacionales.

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