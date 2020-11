Marques: “Nuestra postura institucional es No a la Megamineria”

Así lo afirmó el vice intendente de Lago Puelo, Alejandro Marques , quien en declaraciones a Noticias de la Comarca, aseveró que el municipio de Lago Puelo en más de una ocasión ha ratificado en declaraciones, por ordenanza y está establecido por carta orgánica un No absoluto y tajante a cualquier tema vinculado a la explotación metalífera en la cordillera y que el mismo no amerita ser ni siquiera discutido .

AUDIO DECLARACIONES DEL VICEINTENDENTE DE LAGO PUELO POSTURA INSTITUCIONAL SOBRE MEGAMINERIA

Respecto a la posible explotación minera en la meseta, Marques fue cauto y su respuesta fue a título personal al sostener “entiendo que hay vecinos/as que quieren que se instale la minería como una alternativa de producción y de trabajo, creo que hay que escuchar lo que están planteando pero también tiene que quedar claro que no se puede admitir ningún tipo de desarrollo productivo económico que genere algún tipo de tensión ambiental y/o contaminación de ríos arroyos o cuentas hídricas en la región porque eso va a tener un impacto muy negativo no solo en el lugar que se pueda realizar sino también en toda la zona del valle”, a lo que añadió “ esta es una discusión muy fuerte que se va a dar en la provincia, creo que no quedan claras cuáles son las ventajas, pero si los perjuicios muy evidentes , me parece que la protección ambiental y el cuidado de las generaciones futuras tiene que ser un elementos central a la hora del análisis por parte de la legislatura” .

Así mismo el viceintendente de Lago Puelo, indicó que de charlas tenida con legisladores de la región, ninguno está de acuerdo con la zonificación minera.