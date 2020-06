Mañana se vence el plazo de 48 horas para que usurpadores desalojen tierras en Cerro Radal

Mañana a primera hora, se cumplen las 48 horas que los aproximadamente 10 usurpadores de tierras en Cerro Radal, tienen como plazo para retirarse del sector, así lo advirtió el vice intendente de Lago Puelo; quien además remarcó que entorno a dichos lotes hay una gran incertidumbre ya que si bien existe un convenio de sesión celebrado entre el municipio y la secretaria de bosques, el mismo aún no ingresó a la legislatura provincial para su ratificación.

El funcionario municipal, Alejandro Marques, recordó que las tierras en cuestión, están contempladas en el marco del proyecto de urbanización denominado Radal Sur, el cual fue ratificado por el concejo deliberante durante la presente gestión de gobierno. Al tiempo que subrayó que “ llama la atención que hasta el final del mandato del ex intendente Ibarra no se haya producido ningún tipo de documentación e información al concejo deliberante para aprobar este tipo de loteos, nos llama muchísimo la atención que los convenios firmados en el 2018 la provincia a través de la secretaria de bosque no los haya formalizado ante la legislatura , esto nos llama mucho la atención” insistió Marques, para luego deslizar que no descartan que detrás de esto se esconda alguna intención política.

A lo que agregó “Como decía mi abuela, no creas en las brujas…pero no dejes de creer a veces las brujas existen, uno nunca puede descartar que detrás de esto haya alguna movida política”.

El vice intendente, reitero el compromiso del ejecutivo municipal de trabajar sobre el análisis de las casi 300 carpetas de potenciales beneficiarios de los lotes ; y de avanzar sobre gestión de recursos a través de programas nacionales para dotar de servicios básicos dicho loteo; aunque dejó en claro que hoy los mismos no están bajo la titularidad municipal, esto será posible en tanto y en cuanto, la provincia termine de cumplimentar los tramites y eleve a la legislatura el convenio de sesión de la tierra , para su ratificación.

Mañana funcionarios municipales y concejales, se harán presentes en el lugar de ocupación ilegal, y de continuar las personas allí, “se iniciarán las actuaciones legales correspondientes, con denuncia ante la fiscalía, acordamos que desde el ejecutivo íbamos a acompañar al titular del dominio que sigue siendo bosques de la provincia a fin de que se proceda al desalojo”, aseveró Alejandro Marques.

Por otra parte el viceintendente desmintió versiones que desde el municipio se esté asistiendo a los ocupantes; al subrayar que la trafic municipal cuya foto circula en las redes sociales, se encontraba cerca de la delegación de bosques, por ser ese un punto de encuentro con vecinos y de entrega de módulos alimentarios, en el marco del cronograma de asistencia por la Pandemia Covid 19, que hoy se realiza cada 15 días en distintos barrios y parajes.

Por otra parte también indicó que en los últimos días les han llegado videos y fotos , señalando que “en los que se han visualizado algunos vehículos oficiales de la brigada de incendios moviendo rollizos y asistiendo a algunos vecinos que estaban aparentemente en la ocupación, entiendo que el intendente Sánchez está tomando contacto con funcionarios nacionales y provinciales a los fines que se aclare debidamente la situación”.

Secretario de bosques confirmó dos denuncias

En contacto telefónico con este medio, el secretario de bosques Rodrigo Roveta confirmó la radicación de dos denuncias, uno realizada el pasado viernes relacionadas con la madera que se encuentra en el sector; y otra a principio de esta semana con la usurpación de tierra.

Respecto a videos y fotos de vehículos de la brigadas en el sector en cuestión, dijo que según “lo informado por los jefes de brigada fueron ayudar a un vehículo que se había quedado encajado”; así mismo desmintió que sean los vehículos de la brigada los que estaban moviendo rollizos y dando algún tipo de asistencia a los ocupantes.

Por otra parte respecto al trámite pendiente de presentación ante la legislatura provincial para terminar de concretar el traspaso de titularidad de las tierras cedidas al municipio, el funcionario provincial sostuvo que el trámite ya está en Rawson para seguir los pasos y su presentación a la legislatura. A lo que Roveta añadió “la voluntad política está para que siga el proyecto adelante, se firmó con esa intención, por eso más allá de que falte ese trámite final de la legislatura el trabajo en conjunto se está haciendo, sabiendo que estas tierras iban a estar destinadas a un loteo social… faltara el cierre del trámite administrativo pero para nosotros eso está claro hay que cumplimentarlo nomas”, aseveró el secretario de bosques del Chubut.