Madryn: Detenido por abusos sexuales cometidos tras engaños en redes sociales donde usaba perfiles falsos y ofrecía paseos gratuitos en kayak

Utilizaba perfiles falsos con imágenes de mujeres para ofrecer paseos gratuitos en kayak. Está acusado de abuso sexual con acceso carnal. Tiene antecedentes y la Fiscalía investiga si hay más víctimas.

Un hombre fue detenido por captar mujeres con perfiles falsos en redes sociales y abusar de, al menos dos mujeres. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas falsas con las que ofrecía supuestos paseos gratuitos en kayak al atardecer. De ese modo lograba contactarse con sus víctimas y pasarlas a buscar durante la noche, las llevaba a playas alejadas y cometía los abusos.

La persona detenida fue identificada con las siglas D. R., y se encuentra detenido. La audiencia de apertura de investigación y control de detención para formular cargos penales será en los próximos días. Entre las medidas de investigación, restan rueda de reconocimiento de personas, por lo cual se omite la publicación de imágenes del detenido.

Hasta el momento, se le imputa un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Las víctimas son mujeres jóvenes que fueron engañadas mediante este modus operandi. La Fiscalía investiga si hubo más casos cometidos que no fueron denunciados.

El imputado tiene antecedentes por hechos de características similares. En el pasado, cuando trabajaba en una empresa industrial de la ciudad, se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y aprovechar esa situación para abusar de mujeres.