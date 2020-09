Madre de una menor hizo pública una situación violenta vivida por su hija en un callejón de la localidad de El Hoyo .Dos sujetos intentaron agarrarla

La tarde de hoy, se acercó a la redacción de Noticias de la Comarca, Mirna Lorena Fernández, madre de Damaris de 17 años, quien el pasado domingo alrededor de las 21 horas, sufrió un ataque perpetuado por dos sujetos, que la sorprendieron de atrás agarrándola de la mochila e intentaron llevarla hacia una propiedad, ubicada sobre calle Paladino en la localidad de El Hoyo, por fortuna la adolescente logró zafar de la situación y salir corriendo en dirección al centro del pueblo en busca de ayuda. La madre dice sentirse decepcionada por el abordaje de la situación dado en la comisaria, al tiempo que asegura que no la asesoraron sobre los pasos a seguir, solo se labró un acta de presentación espontánea.

AUDIO NOTA DENUNCIA PUBLICA 👇👇



El hecho ocurrió el domingo (13) a las 21:30 horas, la madre de la chica menor de edad, indicó que el lunes (14) por la mañana se acercó a la comisaria en donde lamentablemente sintió que no hubo intención de escuchar a su hija, solo se limitaron a labrar un acta denominada de presentación espontánea, en la que tampoco quedó asentado todo lo que ella relató respecto a la situación vivida por Damaris.

No pudo identificarlos

La joven relató que a las 21:30 horas del pasado domingo 13 volvía caminando a su casa, como habitualmente lo hace atenta a los perros que suelen salir a ladrar desde alguna de las propiedades , “De la nada aparecieron dos tipos de atrás, uno de una estatura aproximada de 1.80 y el otro de 1.70, mas no puedo decir, es un sector en donde no hay luminarias, a esa hora estaba oscuro, es imposible poder reconocerlos, por la oscuridad aduras penas poder ver tus zapatillas sin son de color claro”, subrayó.

Damaris describió que los dos sujetos salieron de la nada del lado derecho del callejón (yendo de sur-norte), al tiempo que advirtió que a esa altura del callejón no hay árboles. La victima asegura que la agarraron por detrás de la mochila, e intentaron meterla a una propiedad que hay a mano derecha, se produjo un forcejeo del que logró zafar y salir corriendo en dirección al pueblo para ponerse en resguardo.

La adolescente, advirtió que a la hora de hacer la denuncia que no fue tal, ya que solo se labró un acta de presentación espontánea.” A mí solo me preguntaron la hora que fue y el nombre… nunca escucharon mi testimonio que es lo mínimo que tienen que hacer”. La jovencita fue crítica con el abordaje de la situación al momento de presentarse en la comisaria.

Damaris tenía por costumbre salir a correr, y después de lo sucedido asegura “ya no puedo correr se me hace incomodo es raro, los primeros días no dormí, sigo sin dormir…” dijo entre lágrimas.

Por su parte Mirna Lorena Fernández, quien dio su consentimiento para que la joven relate a este medio lo vivido , sostuvo “ Por suerte gracias a dios no le paso nada grave a mi hija. Me siento bastante mal por el tema de inseguridad que estamos viviendo acá en El Hoyo. Mi hija sale a entrenar todo el tiempo, corre por los callejones, es la única manera que tiene de entrenar, son chicos sanos no andan por malos caminos. Siempre estoy hablándole a mis hijos del tema de estar atentos y cuidarse… a ella yo creo que esto le sirvió para no entrar en pánico y gracias a dios pudo reaccionar y agarrar hacia el lado del pueblo, yo como mamá creo que es la mejor decisión que tomó, porque para el lado de casa es un callejón sin luminaria y con una subida, eran dos personas grandes, que capaz si hubiera seguido hacia arriba la alcanzaban y terminaba peor”.

Más adelante relató “Cuando yo fui a hacer la denuncia pensaba encontrar una contención más que nada para ella, y una guía en la comisaria que me facilite continuar con el procedimiento. No le preguntaron si estaba bien, lo único que le dijeron es tendrías que haber llamado enseguida , en esos momentos no reaccionas, lo único que uno hace es contener a tu hijo y tratar de preguntar y preguntarte que es lo que está pasando, en otros lugares quizás la gente está más acostumbrada a estas cosas y ya sabe el protocolo que hay que seguir, yo la verdad que en ese momento lo primero fue darle contención y saber que estaba bien, saber que le había pasado y tratar de que se calmara, y no indagarla tanto en ese momento .La verdad que en la comisaria en ningún momento le preguntaron a ella como estaba y que es lo que le había pasado…”, sostuvo la madre.

Mirna Lorena Fernández, además indicó que viendo que no sucedía nada, decidió salir a los medios a informar, “para que no le pase a nadie más y que algún día se tenga que lamentar algo peor. Lamentablemente últimamente estos hechos pasan más seguido, todas las semanas tenemos un hecho distinto, sino salimos nosotros a hablar, los delincuentes tienen vía libre, por eso yo quería que desde la policía se hicieran cargo de informar esto, pero como no lo informaron en estos tres días que pasaron decidí salir a los medios”.

Así mismo la mujer dijo que se va a acercar a hablar con el comisario para que la asesore en los pasos a seguir y consultar cual es el procedimiento que se debe seguir en estos casos , a lo que añadió “La verdad que me quede bastante decepcionada…, yo voy a continuar, hasta que tenga alguna respuesta en algún lado y que esto quede asentado como que pasó en la localidad sino va a quedar en la nada… no quiero que le pase a nadie, a ninguna mujer ni a ningún varón “.

Consultada si forma parte de una convocatoria que se está haciendo para el fin de semana, a manifestarse en la plaza, la mujer dijo “conmigo no se ha comunicado nadie, mi hija me dijo que hay gente que quería hacer algo, yo primero quiero hablar con el comisario y que me asesore que pasos a seguir. Hoy mi hija la contención que tiene es la mía como mamá, en ningún momento me dijeron adonde podía buscar ayuda en ese sentido”.

Finalmente, Mirna Lorena Fernández remarcó al recordar otros casos similares “Yo siempre estuve de acuerdo con las personas que tuvieron el valor de salir y denunciarlo, como la mamá de la nenita que sufrió un abuso…. Estoy de acuerdo con lo que ella está haciendo insistiendo, porque esto no tiene que pasar, no podemos las victimas encerrarnos en nuestras cosas y que los delincuentes andan libre como si nada. El Pueblo tienen que levantarse y empezar a pedir, y si hay personas que están enfermas como dicen la policía, que el Estado se haga cargo… y si están enfermos que se los rehabilite, todos pagamos una cuota, el Estado es responsable de nuestra seguridad “.