Luque se despidió del gabinete y les agradeció por los cuatro años de gestión

El intendente Juan Pablo Luque se reunió con los integrantes del gabinete municipal para reconocer la tarea conjunta realizada durante la gestión de estos últimos cuatro al frente del Ejecutivo. Destacó que sus funcionarios “fueron mi equipo y la gente que me permitió estar en un lugar preponderante”.

En su último día de actividades en el Municipio de Comodoro Rivadavia, el intendente Juan Pablo Luque se tomó el momento para reunirse con todos los integrantes del gabinete y agradecerles por el servicio prestado en favor de la comunidad, y así despedirse del mandato cumplido.

En el propio edificio de la calle Moreno, el mandatario analizó que “hicimos todos los esfuerzos para hacernos cargos de otros problemas que no se hicieron otros, y eso es muy valioso para este equipo por haber mostrado que nos preparamos. Fue una experiencia que a todos les va a servir para el futuro”.

Luque reflexionó que “en la vorágine del día a día uno va perdiendo de vista que somos una de las ciudades más importante de la Argentina. Tenemos una ciudad hermosa y apasionante, es difícil estar al frente de cada uno de los temas que ustedes encararon”.

Por otro lado, el intendente afirmó que “vienen desafíos nuevos para la ciudad que la gente aceptó, con temas que Comodoro tiene para seguir trabajando hacia el futuro, y yo estoy feliz de la manera que nos vamos, sin mentirle a nadie”.

Asimismo, “la gente a cada lado que voy lo agradece y reconoce el trabajo que hemos hecho. Mantuvimos una relación hermosa, la política tiene momentos muy gratos por épocas y otros ingratos, pero también pasa en la vida, y hay que enfrentarla de esa manera, y ahí es donde uno conoce mejor a la gente”.

Luque ponderó que “yo traté de armar un equipo, primero, con buena gente, más allá de estar preparados en cada una de sus carteras, que tenga buenos valores y lo hemos trasladado a nuestra comunidad. Estoy muy contento de todo lo que hicimos, me hicieron vivir cuatro años de mi vida que serán inolvidables”.

Finalmente, el intendente puso en valor que “ustedes hicieron que cada vez pongamos la vara más arriba, me llevo un gran recuerdo de cada uno de ustedes, prácticamente no tuve la necesidad de hacer cambios en el gabinete. Nos tenemos que seguir defendiendo más allá que la gestión termina, fueron mi equipo y la gente que me permitió estar en un lugar preponderante”.

—