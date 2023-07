  Luque asegura tener la capacidad y un equipo de gestión para revertir la situación provincial en materia de economía, educación, salud y su matriz productiva

En su recorrida por la Comarca Andina, el candidato a gobernador de “Arriba Chubut” Juan Pablo Luque, en rueda de prensa remarcó la importancia de poner el Estado al servicio de la gente “Chubut es una provincia que tiene infinidad de oportunidades y sabemos cómo potenciarlas”, al tiempo que fue crítico y calificó como catastrófico el estado actual de la educación y aseguró tener un plan para reconvertir la situación.

En referencia a la Comarca Andina, puntualizó que el turismo y la producción “son clave para el desarrollo. Si uno pone el estado al servicio de aquel que quiere emprender, dejando de ser tan burocráticos vamos a lograr reconvertir la situación. El turismo tiene una influencia fundamental en el mundo entero… inyecta economía a diversos rubros. Tenemos que generar un plan que nos permita el desarrollo”, dijo al tiempo que insistió que las decisiones políticas son fundamentales a la hora de dar importancia a temas que son estratégicos, “Hay que garantizar servicios (caminos rutas, accesibilidad, conectividad, luz gas)”, insistió.

Luque dejó en claro que no forma parte del gabinete del gobernador Arcioni” más allá de que la oposición intenta instalar eso… la gente no es tonta yo fui muy crítico permanentemente de la gestión del gobernador Arcioni, mi rol como intendente hace que yo tenga que mantener mi relación con cualquier gobernador”, en ese marco el candidato a la gobernación “Arriba Chubut” fue crítico con temas como la educación la cual calificó como “la peor catástrofe de la provincia en los últimos seis años”.

A lo que agregó “El gobierno provincial y el estado en general ha hecho mucho daño por no haber garantizado el derecho básico a la educación. Nosotros planteamos dos cuestiones importantes resolver los 180 días de clase y poner las escuelas en condiciones. En ese sentido subrayó “Yo no tolero que haya una escuela como la de Cushamen sin clases porque hay problema con la caldera o un caño de gas, eso se resuelve exclusivamente con gestión, y nosotros sabemos de eso. Lo otro es poner la educación al servicio de lo que el mundo hoy necesita para que nuestros jóvenes tengan herramientas para una salida laboral de lo que en el siglo XXI se está demandando”.

Así mismo en materia de déficit institucional, dijo que en menor medida la salud también está en problemas, “los hospitales zonales y regionales están colapsados y necesitamos generar salud preventiva. Por ejemplo, en las 14 comunidades que dependen del hospital zonal de Esquel, tenemos que dotarlas de la mayor cantidad de especialistas médicos para tener la posibilidad de que en los distintos pueblos haya médicos itinerantes que viajen, que vayan por los distintos sectores; que haya ginecólogas y que las mujeres puedan hacer sus mamografías, que se cumpla la ley de parto seguro y que las mujeres no tengan que viajar 900 kilómetros hasta Trelew porque no hay camas en la zona”.

Juan Pablo Luque, hizo hincapié en que si bien la provincia tiene recursos económicos, también es cierto de que atraviesa un desastre económico financiero y de endeudamiento al que hay que dar discusión y para ello aseguró “esto se soluciona con gente que esté preparada para hacerlo y eso se hace con equipo y nosotros sabemos hacerlo, lo hicimos en una ciudad que pasaba una situación parecida , y hoy somos la ciudades mejor administradas de Argentina”, subrayó el candidato a gobernador y actual intendente de Comodoro Rivadavia .

Al tiempo que dejó en recalcó que “La mega minería no es la solución. esto lo quiero dejar claro porque hay candidatos que en fake news o en videítos con permanentes mentiras me ponen a mí en un lugar mentiroso, cuando hace un par de años ellos eran los que daban por sentado que no había otra opción para Chubut”, aseveró Luque en relación a registros periodísticos existentes.

A su criterio señaló que “hay muchas opciones para la provincia, como la generación de energías renovables, ya que tenemos los tres parques eólicos más eficientes del mundo y estamos a la vanguardia en el país”. Asimismo, “tenemos la posibilidad del desarrollo industrial, más los recursos en el mar a los que debemos sumar valor agregado. Tenemos el turismo, pero no lo desarrollamos porque no tenemos caminos, conectividad ni infraestructura”.

En contrapartida, dijo que “sé cómo hacerlo porque lo hago permanentemente. Hemos convertido a Comodoro Rivadavia en la segunda ciudad con menor desempleo de la Argentina, en una de las ciudades más pujantes del país. Acomodando las finanzas, siendo responsables en el gasto, teniendo un equipo competente, estamos comprometidos en un plan productivo como principal lema para poder revertir la situación económica de la provincia”.

Reparación histórica:” El gobierno Nacional nunca se solidarizó con Chubut. Somos la Provincia que más aporta a la República Argentina”

El candidato a gobernador de Arriba Chubut, entiende que Chubut tiene que recuperar el 1% de coparticipación cedida en su momento por el radicalismo en solidaridad con el gobierno nacional, al respecto sostuvo “ yo entiendo que hay que ir a buscarlo a la Capital Federal, es uno de los lugares en donde los argentinos le subsidiamos absolutamente todas las comodidades en las cuales hoy viven los porteños , hay que preguntarle al candidato al que el gobierno porteño financia su campaña, si está dispuesto a hacerlo… yo si lo voy a ir a buscar”; a esto agregó “Somos la primer provincia Argentina endeudada en pedir a través del fondo fiduciario y la ultima en recibir aportes no reintegrables, cuando somos una de las cinco provincias Argentinas que produce más de lo que recibe… no podemos permitir al gobierno nacional que nos deba la cantidad de recursos que nos debe y tengamos que endeudarnos cuando vamos a pedir recursos y hoy tengamos que pagar servicios de deuda de cerca de 100 mil millones de pesos en el año 2023 , cuando somos la provincia que más aporta a la República Argentina “, aseveró Luque.

Finalmente al ser consultado por si creía posible que los municipios chicos del interior provincial puedan en algún momento lograr alcanzar autonomía económica y financiera, para no depender totalmente de los aportes de coparticipación provincial , Juan Pablo Luque respondió “ Creo en las autonomías municipales, el intendente que tiene posibilidad de obtener recursos y poder solucionar problemas es el mecanismo más rápido para que las gestiones sean menos burocráticas… lo he hecho en Comodoro y hemos logrado muchísimas cosas”

En ese sentido subrayó que hay recursos naturales en las distintas regiones que hoy están siendo explotados, en el caso de la cordillera mencionó la energía proveniente del recurso hídrico-represas y la necesidad de revertir lo que se recibe por esa producción “cuando se venza ese contrato , hay que rediscutir el porcentaje que nos corresponde y la soberanía energética de verdad, para poder darle a los municipios mayor compartición de esos ingresos …”, puntualizo sobre el tema que en su momento fue planteado y discutido sin éxito.