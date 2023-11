Luque acompañó la jornada “Agendas de Futuro del Golfo San Jorge”

Este martes, el intendente Juan Pablo Luque participó de la propuesta organizada por el Concejo Deliberante, que contó con la participación de destacados referentes de importantes entidades gubernamentales y privadas para analizar la situación productiva de la región y del país y su proyección hacia el futuro.

El evento se desarrolló en horas de la tarde, en el Hotel Austral, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; el titular de la cartera de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi; el secretario administrativo del Concejo Deliberante, Sergio Bohe; el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; miembros del gabinete municipal; y concejales.

Asimismo, participaron el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi; el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; el vocal de dicha entidad, Rubén Zárate; el vicepresidente del INTI, Jorge Schneebeli; el director general de Inversiones para la Defensa, Cristian Desideri; el vicerrector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Walter Carrizo; y el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar.

La jornada “Agendas de Futuro del Golfo San Jorge” se llevó adelante por iniciativa del Concejo Deliberante de nuestra ciudad y convocó a representantes de distintos organismos y entidades de relevancia nacional y regional.

Se trató de un espacio de debate multisectorial, con el objetivo de analizar la situación productiva en la región y el país, teniendo en cuenta diferentes posibles futuros que podrían impactar de manera positiva o negativa en la zona.

En ese marco, se llevó adelante la firma de un convenio de colaboración técnico-financiera para promover la cooperación con el fin de llevar adelante actividades que tengan por objetivo el fortalecimiento del entramado productivo y tecnológico de Comodoro Rivadavia.

“Tenemos un enorme potencial, pero debemos lograr las políticas públicas para desarrollarlo”

Sobre el tema, el intendente Juan Pablo Luque manifestó que “esto va de la mano con la posibilidad que hemos tenido en los últimos años de buscar nuestro lugar en el mundo, con un futuro que no esté relacionado solamente con la industria hidrocarburífera, que nos ha permitido crecer como ciudad, pero también nos ha generado inconvenientes en materia social y de planificación urbana”.

“Conociendo cada uno de esos problemas, venimos apuntando, desde hace algunos años, hacia esta transición energética que el mundo hoy está demandando, con muchos países trabajando en una agenda que cumpla con los compromisos de bajar la huella de carbono y dejar de usar combustibles fósiles”, aseveró.

En esa línea, expresó que “nosotros tenemos la posibilidad de seguir produciendo hidrocarburos, pero en nuestra región tenemos la ‘Vaca Muerta’ de los vientos, lo que nos brinda la oportunidad del desarrollo de las energías renovables, cuestión en la que Chubut es la principal productora del país. Pero no nos enfocamos solamente no sólo a la energía eólica, sino que también apuntamos al hidrógeno verde, algo que comenzó a trabajarse años atrás con una empresa local, Capsa, que creó una de las primeras plantas de hidrógeno verde del mundo”.

“Hacia eso hemos enfocado los cañones, trabajando en conjunto entre el Municipio, el gobierno nacional, el sector privado y los trabajadores para avanzar en este desafío. Por otro lado, Chubut es la quinta provincia exportadora de Argentina, pero solamente al 5% de lo que producimos le generamos valor agregado”, especificó el jefe comunal.

Continuando en ese tenor, recalcó que “tenemos la posibilidad de generar valor agregado en una región que tiene la posibilidad de crecer, porque tenemos el ‘know how’ y el recurso humano, como en pocos lugares del país; tenemos experiencia y los recursos naturales, que tenemos la obligación de desarrollar”.

“Por ello, celebro que este tipo de encuentros sean justamente para trazar una hoja de ruta, pero sería imposible para una región como la nuestra avanzar si no logramos políticas públicas que permitan plantear una agenda que contemple la posibilidad de desarrollar leyes como la de cuencas maduras y de hidrógeno verde, sin depender exclusivamente de la gran posibilidad que tiene Argentina a través de Vaca Muerta”, concluyó Luque.

“La única manera de lograr este camino hacia el futuro es trabajando juntos”

En tanto, el viceintendente Othar Macharashvili afirmó que “este evento fue coordinado por un equipo encabezado por Rubén Zárate y Sergio Bohe, con el fin de impulsar este camino iniciado durante esta gestión, a través de Juan Pablo y un gran equipo. Buscamos mirar lo que viene hacia el futuro, las incógnitas que tenemos como región y los miedos que tenemos a este cambio de sustentabilidad”.

“La única manera de lograr un camino sostenible hacia el futuro es trabajar todos juntos, con las instituciones nacionales, provinciales e interjurisidiccionales. De esta manera, nuestros jóvenes podrán tener previsibilidad y confianza en el desarrollo de nuestra ciudad y de la región”, remarcó.

En ese sentido, expuso que “tenemos un potencial enorme y los profesionales que se dedican a cada área que involucra al desarrollo de nuestro país y de la región saben que contamos con estos potenciales. Esto debemos trabajarlo entre todos para potenciarlos y darles valor agregado y eso no lo hace una persona, un funcionario o un sector. Lo hacemos entre todos, desde los trabajadores hasta los investigadores, con las universidades y los distintos organismos”.

“En eso va nuestra propuesta, transitando una transición energética, pero antes con una transición en una actividad y en un desarrollo de ciudad, que comenzamos hace tiempo. Juan Pablo ha realizado una gran labor para demostrar que este camino se puede recorrer y ahora me tocará a mí seguirlo”, puntualizó.

Finalmente, Macharashvili destacó que “en este camino que se marcó, nuestro compromiso es continuarlo, intensificarlo y convocar a toda la sociedad para que entre todos busquemos que estas políticas redunden en el beneficio de nuestra comunidad. No hay política pública ni política en industria e innovación si no redundan en el beneficio de nuestra gente”.

Fomentar la transformación productiva de Comodoro Rivadavia

Por su parte, el titular de Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, señaló que “lo que proponemos es fomentar la transformación productiva de Comodoro Rivadavia, que es una necesidad latente que tenemos. Debemos trabajar fuertemente en lo que es la transición energética y la transformación productiva; y estamos convencidos que para ambos casos tenemos mucho potencial a nivel local”.

“Este tipo de agendas y los convenios que suscribimos hoy tienen mucha importancia para promover el desarrollo local y la promoción de actividades a nivel local. Trabajamos mucho en lo que es la diversificación productiva, la industria del conocimiento y las energías renovables; de hecho, se está trabajando en un proyecto de un parque fotovoltaico, también con tecnología local, y creo que eso es lo que tenemos que mirar”, apuntó.

Para cerrar, Caridi valoró la concreción de este evento “que nos permite trabajar entre todos en esta agenda que es para un futuro no tan lejano, que tiene que comenzar hoy y que son procesos que se deben consolidar”.

“Sudamérica debe velar por su estatalidad”

El secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, destacó que “Sudamérica debe velar por su estatalidad, más teniendo en cuenta que el año que viene se cumplen 200 años de la independencia de la América española. Si uno mira el mapa del mundo, el lugar donde las fronteras nacionales se han mantenido estables es Sudamérica, algo que no pasa en Europa, en Asia ni en África”.

“Tenemos que hacer un gran esfuerzo que reúna encuentros como éste en una perspectiva nacional, regional, sudamericana y proyectada a la Antártida, teniendo en cuenta que en el año 2048 se renueva el Tratado Antártico. El esfuerzo nacional tiene que estar puesto en llegar a esa década anterior con la mayor fortaleza posible para asegurar nuestro destino”, agregó.

“La ciencia y la tecnología deben ser políticas de Estado”

Desde el CONICET, su presidenta, Ana Franchi, explicó que “durante estos casi 4 años de gestión, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus instituciones, tratamos de orientar la ciencia y la tecnología hacia la vinculación con la sociedad en general. Esto implica vinculación tecnológica, social, con las provincias y con los municipios”.

Continuando en ese tenor, afirmó que “tenemos una ciencia y una tecnología concentrada en el centro del país y tenemos provincias con bajísima cantidad de investigadores y de desarrollo científico tecnológico. Desde nuestro organismo, tratamos de llegar a través de la formación de recursos humanos, mientras que el Ministerio lo hace a través de los programas Equipar Ciencia y Construir Ciencia. Hablamos con los gobernadores y con los intendentes, para ver las necesidades locales, que también son las necesidades nacionales”.

“El tema de vincularnos, federalizar y llevar adelante una ciencia y tecnología al servicio de nuestra gente, es lo que ha caracterizado a nuestra gestión. Tenemos leyes que respaldan todo esto, como la Ley de Financiamiento, la primera de la historia de sus características, o la Ley de Economía del Conocimiento, además del plan 2030”, detalló.

En esa línea, valoró que “todo esto nos va encaminando a que la ciencia, la tecnología y la innovación sean políticas de Estado, para que no tengamos esta incertidumbre permanente, sobre todo en nuestros jóvenes, que un día les parece que estamos bien y al año estamos pensando en si el CONICET sigue o no sigue. No puede haber un país que se desarrolle, que sea inclusivo y soberano, sin ciencia y tecnología”.

“La idea es que, más allá de quien esté en el gobierno, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que estar por encima de los intereses de un momento y mostrar una continuidad para que tengamos el país que los argentinos nos merecemos”, finalizó Franchi.

“Es valioso unir a todos los sectores para pensar en el futuro”

Por último, el vicepresidente del INTI, Jorge Schneebeli, sostuvo que “estos son ámbitos importantes para pensar a mediano y largo plazo, de forma estratégica. Hay muchas herramientas que se han desarrollado y están disponibles, pero que no se aprovechan”.

“Me parece valioso esto de unir a los distintos sectores y pensar desde la producción y el trabajo. Desde el INTI, como organismo tecnológico, creemos que el desarrollo de la industria es fundamental para el crecimiento del país, la independencia tecnológica y el desarrollo”, concluyó.