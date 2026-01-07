Lotería del Chubut reprograma el Telebingo y la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se realizará como festival solidario

La nueva fecha será el jueves 29 y viernes 30 de enero. Todo lo que se recaude será destinado a acompañar la situación de los vecinos afectados por los incendios. La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo confirmaron su presentación para el día 29 de este mes.

Debido a los hechos de público conocimiento vinculados al incendio de interfase que afecta a la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de El Hoyo resolvieron reprogramar el Telebingo Chubutense y convertir la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en un Festival Solidario.

La nueva fecha será el jueves 29 y viernes 30 de enero, jornadas en la que se desarrollará el evento en la localidad de El Hoyo con un fuerte sentido solidario, destinando lo que se recaude a acompañar y paliar la situación de los vecinos afectados por el siniestro.

En este marco, se destaca la total predisposición y compromiso solidario de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes se pusieron a disposición desde el primer momento y confirmaron su presentación para la nueva fecha el 29 de enero.

Desde Lotería del Chubut se informó que los cartones ya adquiridos serán plenamente válidos para el 29 de enero, fecha en la que también se realizará el sorteo reprogramado, y servirán además como ingreso al predio del festival.

Por decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut- ya se encuentra adelantando recursos y asistencia, en un trabajo articulado con todas las áreas del Gobierno Provincial y el municipio de El Hoyo, acompañando a las familias damnificadas y reforzando la respuesta del Estado ante la emergencia.