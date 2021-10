Los problemas de energía eléctrica en la Comarca Andina siguen sin resolverse

Palma advirtió que cada vez tienen menos gente para la parte operativa de reparación. “Seguimos en la misma situación de hace años, nada ha cambiado… creíamos que con la tragedia que sufrimos con el incendio la clase política iba a tomar conciencia y la magnitud de las necesidades en tema de servicios públicos, después de seis meses seguimos peor que ante…” a lo que añadió,” se han iniciado expedientes de compras de las necesidades que se han caído, se llenan la boca hablando de decretos de emergencia eléctrica, servicios públicos, ígnea, y acá la plata nunca apareció …”.

Palma: “Al poder gobernante no le interesa la cordillera”

En ese sentido Palma, calificó de inútiles a los funcionarios a la hora, como así también faltos de experiencia al sostener “ La clase política gobernante son inútiles, inexpertos con falta de amor a esta provincia, menos la cordillera, siempre se discuten problemáticas de la costa y Comodoro , la cordillera siempre queda relegada” , aseveró.

En materia de movilidad, se indicó que la delegación cuenta con una sola camioneta, que no está en condiciones, si bien en una época los trabajadores ponían sus propios móviles, ya no lo hacen, remarcando que en materia salarial están un 83% por debajo de lo salarial que el resto de los compañeros del gremio que prestan servicios en cooperativas del interior…. acá lo que se necesita es plata para el mantenimiento del sistema energético de la Comarca”, insistió Palma.

“Patriada es una bomba” por falta de poda

Por otra parte, se advirtió la falta de poda no aprendieron nada con lo que paso en verano, con ese panorama Mauro Palma enfatizó que “Patriada va a ser una bomba porque no tenemos poda. Esperemos no tener que lamentar en Patriada la tragedia vivida en marzo pasado”.

Así mismo aclaró que “El trabajador quiere trabajar, sabe y se preocupa, pero si no nos dan elementos como quieren que hagamos el trabajo”.