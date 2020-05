Los habitantes de El Bolsón no podrán ingresar a la Comarca y el lunes se habilita el tránsito en la ruta N° 7 entre Rawson y Trelew

“Al día de hoy no se justifica y es perjudicial que exista un solo ingreso a Rawson”, aseguró Federico Massoni.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, afirmó que los pobladores de El Bolsón no podrán ingresar a la Provincia del Chubut y confirmó además que el lunes se habilitará el tránsito vehicular entre Trelew y Rawson por la ruta provincial N° 7.

Acerca de la solicitud efectuada para que ciudadanos rionegrinos puedan ingresar a las localidades de la Comarca chubutense, Massoni sostuvo que “la postura de la provincia es tener un control estricto de ingreso en los límites”.

“Acá hay un reclamo por parte de gente que no tiene autorización para ejercer su profesión en Río Negro, que sí existe en Chubut porque las realidades son distintas. Esas personas quieren venir a realizar tareas acá. La respuesta es simple. No somos la misma provincia, tenemos distintas normativas y realidades también”, enfatizó.

Reconoció el funcionario que “el planteo es que la Comarca es una, que tienen una vida permanente, en común, pero no somos la misma provincia y lo mismo ocurre con la zona sur con Comodoro Rivadavia que también tiene una relación estrecha con Caleta Olivia”.

“La Provincia del Chubut tiene esta normativa y la vamos a respetar, porque esto llevó a que nosotros no tengamos la misma situación que tiene Rio Negro. Así que lamentablemente la respuesta es que, por ahora, hasta tanto no cambie la situación, no van a poder ingresar a la provincia”, manifestó

Habilitan Ruta 7

“El día lunes se habilitan nuevamente la ruta 7 entre Trelew y Rawson”, adelantó el ministro de Seguridad, quien explicó que desde el Gobierno provincial se “venimos monitoreando todos los movimientos, y en su momento el objetivo era que las fuerzas de seguridad reagrupen el recurso humano para realizar un control estricto en un solo ingreso”.

“Al día de hoy no se justifica y es perjudicial que exista un solo ingreso a Rawson, se planteó en el Comité de Crisis, y se tomó la decisión de que el día lunes se habilita nuevamente la ruta 7”, aseguró.

