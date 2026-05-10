Llegó el nuevo tomógrafo al Llegó el nuevo tomógrafo al Hospital de Alta Complejidad «María Humphreys» y en los próximos días estará operativo y en los próximos días estará operativo

Actualmente se capacita al personal médico y técnico que operará el dispositivo, cuyas prestaciones de última generación consolidan al nosocomio de Trelew como uno de los centros sanitarios más modernos de la Patagonia. El tomógrafo Aquilion Serve, equipado con herramientas basadas en inteligencia artificial, permitirá optimizar los tiempos de atención y mejorar la calidad del servicio sanitario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una recorrida por el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew, en el marco de la implementación del nuevo tomógrafo y de las capacitaciones que se llevan adelante junto al personal sanitario.

Se trata de un tomógrafo Aquilion Serve equipado con herramientas de última generación basadas en inteligencia artificial, que permiten obtener estudios de mayor calidad con una menor dosis de radiación. El equipo estará operativo en los próximos días.

Fortalecer la atención sanitaria

Acompañado por el secretario de Salud de la Provincia, Sergio Wisky, Torres aseguró que la incorporación del nuevo tomógrafo “no solamente representa tecnología de excelencia en el hospital más moderno de la Patagonia, sino también una decisión política clara de garantizar diagnósticos más rápidos, precisos y seguros para todos los vecinos”.

El mandatario sostuvo que “contar con equipamiento de esta calidad nos permite estar a la altura de los grandes centros médicos del país, evitando derivaciones innecesarias y fortaleciendo la atención en nuestra propia región”, y remarcó que “la tecnología por sí sola no alcanza; por eso estamos capacitando al personal médico y técnico que va a operar el tomógrafo, entendiendo que el recurso humano es fundamental para garantizar una atención de excelencia”.

“Detrás de cada estudio hay una persona, una familia y una necesidad concreta de respuesta. Por eso queremos equipos de salud preparados, actualizados y comprometidos, capaces de trabajar con infraestructura moderna y tecnología de avanzada, que es lo que realmente transforma un sistema sanitario”, concluyó Torres.

Tecnología de última generación

El Aquilion Serve es un equipo de última generación cuya tecnología está orientada a mejorar tanto la calidad diagnóstica como la eficiencia del servicio.

El dispositivo incorpora una arquitectura avanzada con hasta 80 filas detectoras, lo que permite realizar hasta 160 cortes por software, optimizando la velocidad de los estudios, la cobertura anatómica y la resolución de imagen.

Además, cuenta con herramientas basadas en inteligencia artificial, como el sistema de reconstrucción avanzada de imágenes AiCE, que permite obtener estudios de alta calidad con menor exposición a la radiación. También dispone de automatización inteligente mediante cámaras integradas para la visualización y el posicionamiento automático del paciente durante el estudio, optimizando tiempos y mejorando la experiencia tanto del operador como del paciente.

Capacitación al personal sanitario

En simultáneo, se desarrolla una serie de capacitaciones destinadas al personal que operará el nuevo tomógrafo, integrada por cinco licenciados y tres médicos especialistas en Diagnóstico por Imágenes.

A partir del 18 de mayo, el Hospital de Alta Complejidad comenzará a atender pacientes utilizando el nuevo dispositivo, y se prevé que durante la semana del 25 de mayo la capacidad operativa alcance entre 15 y 20 estudios diarios.

De este modo, el Gobierno del Chubut concretó una incorporación estratégica para fortalecer la red sanitaria provincial y continuar mejorando la calidad de atención de toda la comunidad.



