Las actividades deportivas dijeron presente en la 38° Fiesta de la Fruta Fina

Voley, beach newcom, la carrera de los 10 k y hacheros y hacheras aportaron destreza, fuerza y concentración con más de 40 equipos, 100 jugadores, 100 corredores y 10 hacheros y hacheras.

En voley participaron más de 16 equipos entre femenino, masculino y mixto. En beach newcom, más de 80 jugadores y jugadoras compitieron mañana y tarde en la arena del predio polideportivo con 25 equipos.

La carrera 10k sumó 100 corredores de 19 a 60 años que largaron desde la Biblioteca Pascual Ponce. En 5K integrativo el ganador de la general fue Matías Godoy, mientras que el femenino fue para Triana Calderón. En 10K competitivo el vencedor de la general fue Bruno Álvarez y en femenino, Raquel Bogado Jara.

En el concurso de hacheros se repartieron 1 millón de pesos en premios y los ganadores fueron, en el caso de las hacheras, 1° Andrea Henriquez, 2° Nancy Monsalbe y 3° Milagros Henríquez, mientras que para hacheros 1° Daniel Monsalbe, 2° Antonio Oyarzo y 3° José Quijada.