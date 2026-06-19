Lago Rosario y Sierra Colorada abrirán la Temporada de Invierno con propuestas turísticas y culturales

Las actividades previstas para la apertura oficial fueron dadas a conocer por referentes de ambas comunidades en la Delegación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Esquel. El acto central será el lunes 22 de junio.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, acompañó la presentación oficial de la Temporada de Invierno 2026 de las Comunidades Ancestrales Sierra Colorada y Lago Rosario. La actividad contó con la participación de referentes de ambas comunidades ancestrales, junto a representantes de la cartera turística provincial y la Secretaría de Turismo de Trevelin.

Durante el encuentro se brindaron detalles sobre la apertura oficial de la temporada, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en Sierra Colorada, con una jornada de actividades que pondrá en valor la identidad cultural, espiritual y turística de la región.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa acompañando y promoviendo propuestas turísticas con identidad territorial, impulsando destinos emergentes y fortaleciendo el turismo cultural como uno de los grandes atractivos de la cordillera provincial.

Lanzamiento

La programación comenzará a las 7:30 horas en el predio Kintul Folil, mientras que a las 8:30 se llevará adelante la ceremonia de Rogativa We Tripantu, una de las expresiones más significativas del calendario ancestral mapuche-tehuelche. Más tarde, a las 11:00, en La Casita de Lala, se desarrollará el acto oficial con la participación de autoridades provinciales y locales, prestadores turísticos, productores, estudiantes de la Escuela N.º 208 y vecinos de la comunidad.

Como cierre de la jornada, se realizará un almuerzo criollo acompañado por presentaciones musicales de artistas locales. Además, esta edición tendrá un valor especial, ya que será la primera vez que la ceremonia de Rogativa We Tripantu estará abierta a toda la comunidad, promoviendo una mayor participación y fortaleciendo el vínculo con las tradiciones ancestrales.