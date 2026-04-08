Lago Puelo:Condena por manoseos con connotación sexual

En un juicio abreviado, el imputado Sergio Alejandro Muñoz reconoció su culpabilidad por hechos ocurridos en 2023 en perjuicio de su ex pareja. La pena acordada es de un año y medio de prisión en suspenso, sujeta al cumplimiento estricto de reglas de conducta.

La Fiscalía logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado en una causa por abuso sexual simple, tras obtener el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado y contar con el acuerdo de la víctima y su familia. El acusado admitió haber sido el autor de actos de abuso sexual simple contra su ex pareja, consistentes en tocamientos con connotación sexual.

Los hechos

La investigación fiscal determinó que el abuso ocurrió en agosto de 2024, cuando Muñoz llevó a su casa a la víctima, mediante intimidaciones y la manoseó sin su consentimiento.

La condena y sus condiciones

Como resultado del acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, el imputado fue condenado a la pena de un año y medio de prisión en suspenso. Si bien el condenado no irá a la cárcel de forma inmediata, la modalidad «en suspenso» lo obliga a cumplir estrictas reglas de conducta durante el plazo de la condena.

Entre las restricciones impuestas, se destaca la prohibición absoluta de acercamiento y de contacto con la víctima por cualquier medio de comunicación (teléfono, redes sociales, mensajes de texto o a través de terceros).

Riesgo de prisión efectiva

Se le advirtió que la condicionalidad de la pena puede ser revocada. Esto significa que, si Muñoz incumple las reglas fijadas o comete un nuevo delito, deberá cumplir la pena de forma efectiva en un establecimiento carcelario.

Con esta resolución, que atendió primordialmente el interés y la integridad de la víctima, se da por finalizado el proceso judicial tras la validación del acuerdo por parte del magistrado interviniente.

¿Qué hacer si alguien te toca sin tu consentimiento?

Si pasaste por una situación de este tipo, es importante que sepas que no es tu culpa y que tenés derecho a sentirte a salvo y a recibir apoyo. Los manoseos sin consentimiento son una forma de violencia sexual y pueden tener un impacto emocional profundo.

Aquí te brindo algunas recomendaciones divididas por áreas de acción:

1. Prioriza tu seguridad y bienestar inmediato

Busca un lugar seguro: Si el hecho acaba de ocurrir o te sientes en peligro, aléjate de la persona agresora y busca un sitio donde te sientas protegida/o (casa de un amigo, familiar, o una institución).

No te aisles: Trata de estar en compañía de alguien en quien confíes plenamente.

2. Busca apoyo emocional profesional

Los profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, están especializados para escucharte, asistirte y asesorarte. El impacto de estos actos puede generar ansiedad, culpa, insomnio o miedo; frente a estos síntomas es recomendable que acudas a un terapeuta que te ayudará a procesar estas emociones.

3. Considera tus opciones legales

Si decidís que querés denunciar el hecho (lo cual es tu derecho, pero no una obligación), tené en cuenta lo siguiente:

Asesoramiento jurídico: el SAVD puede asesorarte para entender tus derechos y los pasos del proceso.

Preservación de pruebas: Si el contacto dejó marcas físicas o si hubo mensajes, fotos o testigos, trata de documentar todo lo posible. Sin embargo, en casos de «abuso sexual simple» (como los manoseos), el testimonio de la víctima es la prueba fundamental.

4. Entendé tus reacciones (Psicoeducación)

Validá tus sentimientos: Es normal sentir asco, enojo, confusión o incluso «congelarse» durante el acto. Esa parálisis es una respuesta de supervivencia, no significa que hayas aceptado lo que pasó.

Establecé límites: Tenés derecho a decidir quién te toca y cómo. Reafirmar tus límites corporales en tu vida diaria puede ayudarte a recuperar el sentido de control sobre tu propio cuerpo.

5. Cuidado con el entorno

Círculo de confianza: Solo contá lo sucedido a personas que sepas que van a escucharte sin juzgarte. Evitá a quienes intenten minimizar el hecho o cuestionar tu comportamiento.

Contacto cero: Si el agresor es alguien conocido o una ex pareja, es recomendable bloquear todo contacto para evitar manipulaciones o nuevas agresiones. Al presentar la denuncia, el Ministerio Público Fiscal podrá evaluar el pedido al juez de una prohibición de acercamiento y contacto.

Cada persona tiene su propio tiempo para sanar. Lo más importante es que te trates con mucha paciencia y autocompasión. No estás sola/o.