Lago Puelo: Una joven madre murió en un choque sobre ruta Provincial 16

Pasadas las 09:00 hora del domingo, la ruta provincial 16, a la altura de Villa del Lago, fue escenario de un siniestro vial que se cobró la vida de una mujer de 34 años, vecina de Lago Puelo.

El choque estuvo protagonizado por una automóvil Nissan y un Fiat Uno, si bien los peritos de la división de criminalística de la policía del Chubut determinarán la mecánica del siniestro, se supo que los ocupantes del Nissan dieron alcoholemia positiva, una vez más el alcohol y la imprudencia se cobraron una vida de la conductora de Fiat .

Entre las personas heridas una menor de edad , de seis años, sufrió lesiones por las que fue derivada al hospital de Esquel. Su madre, la víctima fatal, fue identificada como Laura Romano Abrea (34). En tanto otros dos ocupantes del Fiat fueron atendidos con lesiones .