Lago Puelo: Se aprobó el proyecto presentado por Gangemi para regularizar el articulo 69

Durante Sesión Ordinaria se aprobó con cinco votos afirmativos y dos negativos el proyecto que regulariza la oferta pública de tierras del dominio privado del municipio.

El proyecto impulsado por el concejal Gangemi, plantea reglamentar la oferta pública en cuanto a la venta de tierras del dominio privado del municipio, en su fundamentación expresó: “Hicimos este proyecto pensando en los que menos tienen, en las familias que el mercado inmobiliario excluye de posibilidades”.

Además expresó que “lo que le va a permitir que todas las soluciones habitacionales que brinde el estado municipal, provincial y/o nacional puedan ser dignificados con su respectivo título de propiedad”. “Cuando uno habla de este derecho, de poder alcanzar el título de su terreno, automáticamente pensamos en lo que ordena la Constitución Nacional y Provincial, que el Estado propende a que toda persona acceda a una vivienda digna, para sí o su familia, que incluye servicios sociales y públicos e integración con el entorno natural y cultural, quedando resguardada su privación.”

Promover el acceso a la vivienda y tierra

En cuanto al espíritu del proyecto el concejal agregó “El acceso a la vivienda propia se promueve en todo el ámbito de la Provincia, sobre la base de la equidad y mediante regímenes adecuados a los distintos casos, con prioritaria consideración a los de menores recursos”.

“La oferta pública que plantea la Carta Orgánica Municipal, no puede plantear lo contrario a lo que manda nuestra Constitución, algo básico en la pirámide judicial.Y es ahí donde el mercado excluye, donde el Estado tienen que estar presente, interviniendo y poner condiciones para garantizar los derechos para todos y todas por igual, esto es justicia social” exhortó el concejal en su exposición.

Funcionales a la derecha

Con respecto a la emergencia habitacional Gangemi dijo “no podemos ser funcionales a la derecha, a los que acumulan capital y cantidades de tierras, hay una emergencia habitacional en nuestra localidad y nos toca hacernos cargo. Buscan confundir permanentemente compañeros, enredarlos con tecnicismos legales, para que los ciudadanos y ciudadanas no puedan adquirir lo que por derecho les corresponde, hablo de expedientes donde podemos constatar ocupaciones de más de 30 o 40 años y que aún no tienen título, es una vergüenza”.

“No vamos a permitir que nos amenacen constantemente con denuncias y amparos, no vamos a permitir que sigan condicionando esta gestión. Que, por supuesto no son en contra nuestra, sino de la gente, como paso con las 8 hectáreas del proyecto Cerro Radal, que solo la justicia detiene al Estado con medidas de no innovar, pero deja que la gente siga ocupando, la justicia también tiene que ser parte de la solución y no parte del problema”.

“Este tipo de procesos que buscan embarrar la cancha permanentemente, ensucia la política, creo que ante los dilemas permanentes de la Carta Orgánica, que para mí es un instrumento político, lo debemos resolver con más política y siempre a favor del pueblo, no de intereses personales y económicos”.

Votos

Asimismo el Concejal manifestó su agradecimiento a los aportes de los concejales que trabajaron en comisión”. El Proyecto contó con el apoyo de 5 ediles y el voto negativo de 2 concejales.