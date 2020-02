Lago Puelo: Sánchez brindó un positivo balance de la Fiesta Nacional del Bosque 2020

El intendente brindo una conferencia de prensa donde realizó un balance más que positivo para la localidad de Lago Puelo.

Este martes el primer mandatario municipal de Lago Puelo, Augusto Sánchez junto a la secretaria de Gobierno, Carola Salguero y la coordinadora del Área de Discapacidad, Melisa Ghersi, brindaron una conferencia de prensa en relación a los resultados de la Fiesta Nacional del Bosque 2020.

“Finalizo la fiesta hace más de 24 horas, de la cual estamos muy contentos, yo particularmente estoy muy feliz con todo el trabajo realizado por los empleados y empleadas del municipio” expresó el primer mandatario municipal.

Quien además agradeció a Carola Salguero por la coordinación del festival y a Federico Vázquez por toda la producción artística del evento, asimismo agradeció la buena concurrencia de vecinos y de turistas.

Mamá Cultiva

Dentro de las actividades planteadas para la edición 2020 de la Fiesta Nacional del Bosque se realizó un taller que fue llevado adelante por “Mamá Cultiva”, en el ámbito de la Cooperativa Azul Lago que fue sumamente interesante, contar otra experiencia respecto al uso del cannabis medicinal saludable o terapéutico.

Al ser consultado por los medios Sánchez explico que “hubo una concurrencia que nos sorprendió por la cantidad de gente que estaba interesada en el tema, sobre todo fue una explicación sumamente vivencial por parte de todos los integrantes de Mamá Cultiva que contaban las experiencia individuales de los buenos resultados que se están obteniendo justamente a partir del auto cultivo donde cada familia prepara su propia aceite de acuerdo a las necesidades, y lo otro interesante de Mamá Cultiva de la experiencia de ellos es que se comparte, ahí no hay una actividad lucrativa sino que es una actividad solidaria y de comunicar”.

Asimismo explico que desde el municipio se está desarrollando un proyecto de ordenanza similar al que han salido en otras localidades de Argentina para favorecer este desarrollo terapéutico.

Convocatoria y participación

El día domingo que fue el de mayor concurrencia desde la organización se estima que alrededor de unas 10 mil personas, lo otro interesante de la concurrencia que fue variando, eso nos pone contentos porque muchos disfrutaron pero también muchos de los que tenían puestos de artesanías o de comidas, todos vendieron.

Además el Intendente Municipal explicó que “el eje de la cantidad de artistas tenía que ver justamente con el 70% y el 80% de los artistas fueran locales, igual le pido disculpas a todos los artistas que no pudieron estar en el escenario porque la Comarca Andina tiene una cantidad de artistas sumamente interesante, hubo una comisión de selección y bueno algunos pudieron participar, pero ahora como se viene la fiesta de Aniversario del Pueblo esperamos que puedan participar en ese lugar.

“Implica un esfuerzo impresionante debo decir, la organización de estas fiestas porque hay toda una organización de seguridad, la distribución de la plaza para que haya electricidad, nosotros teníamos algún temor lamentable como un corte, un corte digas natural o un corte intencional por eso alquilamos dos grupos electrógenos uno para el escenario y otro para el área de puestos, pero estamos muy satisfechos y aparte hubo actividades complementarias” agregó.

“Hoy justamente vamos hacer una evaluación de la cuestión operativa, pero si en términos para mí ideológicos, la Fiesta del Bosque tenemos que lograr que se converse más sobre bosque entonces el próxima voy a plantear que hagamos un Congreso del Bosque, digamos que en el eje central generemos una actividad de tipo cultural, debate, científica y de reflexión, respecto al cuidado del bosque eso va a ser el año que viene” añadió con gran convicción.

Controles de tránsito

Al ser consultado por los controles de transito explicó que “hubo muchos controles ahí debo agradecer a la provincia de Chubut que nos mandó un refuerzo de seguridad vial, nos mandó un refuerzo de policías y también la nación nos mandó un refuerzo de gendarmería nacional digamos que para lo que es tema de seguridad general pero después nosotros le pusimos mucho énfasis al control de alcoholemia que avisamos previamente que iba a ver control de alcoholemia lo comentamos por todos lados y hubo muy poquitos casos positivos en los controles de alcoholemia la mayoría hubo en total 5 casos entre las 3 noches y no hubo accidentes”.

Nueva rampa para personas con movilidad reducida

La coordinadora del Área de Discapacidad, Melisa Ghersi comentó sobre la sensación de la nueva rampa “la verdad que estamos muy contentos hay una nueva rampa en el balneario la playita la cual tiene 40 metros de largo está construida en paneles de 2,30 metros esto es importante decirlo porque cuando termina la temporada esta rampa se levanta se guarda y se vuelve instalar la temporada que viene”.

Además agregó que previamente “hicimos un análisis del impacto ambiental y decidimos construirla en coihue que es madera autóctona, estamos muy contentos con esta rampa, de hecho ya están llegando repercusiones del uso de la rampa, la gente muy agradecida, porque puede disfrutar de los espacios más allá de las circunstancias personales de cada uno en igualdad de condiciones y bueno ese es nuestro posicionamiento eso es la inclusión”.

“Nosotros ayer hablábamos con el coordinador de la Agencia Nacional de Discapacidad y nos planteaba que tenemos que acercar a las personas con discapacidad que no están dentro del sistema, visitarlos y ver en qué situación se encuentran para que ingresen al sistema y tengan los derechos que corresponden. Acá en Lago Puelo nos hace empezar a pensar que sociedad inclusiva queremos y generar todas las alternativas para que esto suceda” añadió la funcionaria.

“Cualquier cosa que nosotros hagamos en termino de accesibilidad nos abren las puertas hacia otro nuevos proyectos de accesibilidad los baños en la playitas es una meta que tenemos y además tener cabañas y alojamiento con accesibilidad inclusivos, pero bueno nosotros vamos a proyectar la temporada que viene a partir de ahora, no nos va a encontrar como ahora que nos encontró sobre la marcha, sino teniendo el proyecto a futuro que podamos sostener en el tiempo” concluyó Ghersi.

Equipo de trabajo

Al ser consultada la secretaria de Gobierno, Carola Salguero por la tarea desempeñada por todo el personal expresó “nosotros tenemos que valorar sobre todo el trabajo y la tarea en equipo que logramos con todos los que estuvieron presente y pudieron hacer posible esta fiesta en tan poco tiempo me parece que superaron las expectativas que teníamos, se conformó un excelente trabajo en equipo, muy bien coordinado desde cada área y desde cada función que todas las personas tenían así que bueno, un diez excelente para todo el equipo por supuesto”.

“Viendo y analizando cuestiones a posterior hay algunas cuestiones a futuro que resolver, como es la realización del bingo, cosa que pidió la gente, por el corto tiempo que teníamos para realizar la fiesta, estamos muy contentos, aprovecho para felicitar al empleado y empleada municipal que estuvo presente en la fiesta los cuales tendrán un reconocimiento económico por sus tareas” concluyó Salguero.