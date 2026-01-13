Lago Puelo realiza encuesta a productores de Olivos

La Dirección de Producción de la Municipalidad de Lago Puelo, en articulación con instituciones y áreas productivas de la Comarca Andina, convoca a productores y vecinos que cuenten con plantas de olivo en su propiedad a participar de la Encuesta de Visibilidad de Olivos (Olea europaea europaea Linn.) – Comarca Andina.

El objetivo es conformar un registro regional que permita relevar la presencia, el estado y la distribución de olivos en viviendas, chacras y predios productivos de la zona.

Este relevamiento se enmarca en las iniciativas vinculadas al cultivo agroecológico de olivo en zonas frías y busca generar información clave para la planificación territorial, la asistencia técnica y la investigación aplicada.

La convocatoria está dirigida a todas las personas de la Comarca Andina que posean una o más plantas de olivo, sin importar su tamaño, edad, variedad o estado sanitario.

El registro permitirá identificar la presencia actual de olivos en la región, reconocer casos de adaptación natural en zonas frías y orientar acciones técnicas, capacitaciones y ensayos productivos vinculados a la expansión del cultivo en la Patagonia.

Para participar se puede completar el formulario oficial de registro: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeGiEDgsA9…/viewform…

También pueden acercarse de manera presencial a la Dirección de Producción, ubicada en Av. Los Notros y Av. 2 de Abril, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. La encuesta solicita datos generales del ejemplar, su estado sanitario, producción o floración, observaciones del propietario y fotografías de la planta y sus hojas.