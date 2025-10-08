Lago Puelo presente en la feria internacional de turismo de américa latina (FIT)



La Municipalidad de Lago Puelo participó activamente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), uno de los eventos más importantes del sector turístico, que este año superó un nuevo récord con más de 140.000 visitantes durante sus jornadas.

En representación del municipio puelense, la directora de Turismo, Aylen Cocha, formó parte de diversas presentaciones institucionales, destacándose su participación conjunta con referentes turísticos de los municipios de El Bolsón, Cholila y Epuyén, bajo el lema: “Comarca Andina, tu próximo destino”.

Asimismo, la funcionaria participó como expositora en dos presentaciones vinculadas al turismo deportivo en el ámbito de la Ruta Nacional 40.

La primera, titulada “Nadando la 40”, fue una exposición general sobre esta innovadora iniciativa nacional que promueve competencias de nado en aguas abiertas a lo largo de distintos lagos del país.

La segunda, más específica, “Competencias de nado en lagos de la Ruta 40: Aguas Abiertas Lago Puelo”, destacó al destino como una de las sedes del circuito.

En ambas instancias, Cocha compartió panel con el Lic. Federico Wyss, referente nacional del programa y miembro de la Dirección de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

La participación de Lago Puelo en este espacio fortalece la promoción del destino a nivel nacional e internacional, fomenta el trabajo en red con otros municipios de la región y contribuye a posicionar a la Comarca Andina como un corredor turístico de relevancia en la Patagonia.