Lago Puelo: Preocupa toma de lotes en zona de Cerro Radal

Vecinos de Lago Puelo se movilizaron ante autoridades de ambos poder municipales preocupados por toma de tierras en un loteo enclavado en cerro Radal, sobre el cual se consideran pre adjudicatarios por formar parte de un listado dejado por el gobierno municipal anterior, quien fuera hacedor del proyecto de urbanización y convenio de sesión por la superficie en cuestión con la secretaria de bosques de la provincia.

Dichas tierras lindantes a la brigada Golondrinas, siguen generando discordia, reclamos y preocupación entre vecinos y funcionarios.

Es válido recordar que el proyecto de urbanización Corredor Verde Paraje Cerro Radal y su correspondiente convenio de sesión de tierras por parte del gobierno provincial, si bien cuenta con la aprobación del concejo deliberante local, aún está pendiente de tratamiento por la cámara de diputados del Chubut.

La edil del bloque Chubut al Frente, Rocío Zucarelli , remarcó que los lotes en cuestión son 115 , al tiempo que aclaró que legalmente no se puede hablar de un listado existente de preadjudicados, ya que se trata de “ una lista de postulantes en teoría con la intención de que sean los beneficiarios definitivos. De todos modos estamos tratando que se mantenga el listado original”, indicó la concejal.

Al tiempo que señaló que en diciembre se aprobó el convenio celebrado entre el gobierno encabezado en su momento por Ibarra y en febrero se aprobó ordenanza para la creación de una oficina de registro único, para blanquear tramites en una única oficina con criterios de puntuación y evaluación, para definir los beneficiarios de tierras. Ese sentido la funcionaria legislativa municipal advirtió que dicha oficina aún no fue creada por el poder ejecutivo.

Zucarelli además recordó que sobre dichos lotes, también está vigente un amparo con orden de no innovar, por no existir un estudio de impacto ambiental, ya que solo hay una especie de informe ambiental. “Nosotros por lo tanto no podemos otorgar permisos de ocupación o custodia, porque está ese amparo que nos impide avanzar legalmente “ , subrayó la concejal del bloque Chubut al Frente.

Un vocero de los vecinos dijo estar luchando y pidiendo a las autoridades municipales que avancen en el nombramiento oficial de los adjudicatarios de los terrenos. “Estos días nos encontramos que hay carpas instaladas y personas ya aparentemente levantando paneles de madera armando sus casas. Nos preocupa la situación porque consideramos que son terrenos que legalmente podemos llegar a obtenerlos “, aseveró Carlos un vecino que forma parte de la lista de potenciales beneficiarios.

A lo que agregó “Para nosotros los ciudadanos el político es un representante que elegimos para que administre , entonces son ellos los que tienen que resolver la situación, no podemos nosotros ir al terreno y enfrentarnos con la gente que quiere ocuparlo .Es función de ellos y obligación de ellos que las cosas se hagan como corresponde de acuerdo a la ley “.



Sánchez:” No alentamos ninguna toma “

El intendente Sánchez al ser consultado por la situación que se está dando sobre dichas tierras, aclaró que “Evidentemente es mala intención de parte de algunas personas decir que desde el municipio estamos alentando alguna toma… Augusto Sánchez no va alentar ninguna toma de tierras o propiedades sean del estado o del privado, en primer lugar porque van en contra la organización armónica de un territorio y por otro lado va contra de toda normativa y legislación vigente”.

Así mismo el mandatario municipal, aseguro que “se sigue trabajando sobre el proyecto de la gestión anterior ante la secretaria de bosques del Chubut, porque todavía no está claro de quien es la propiedad del suelo, en principio de 8 hectáreas. Aún falta la ratificación de la legislatura de ese convenio firmado por la gestión municipal anterior”.

Respecto a la creación de una oficina de registro único en el área de tierras, Sánchez reconoció que hay vigente una ordenanza, la cual debido a la emergencia sanitaria por Pandemia Covid 19, no se ha podido implementar, la que permitirá generar un mecanismo de puntuación para la designación de lotes.

El intendente de Lago Puelo, al explicar la situación del convenio que aún espera ser ratificado por la legislatura, remarcó que como cualquier proyecto de urbanización demanda inversión en obras y servicios, tales como apertura de caminos, redes de agua y energía eléctrica, lo cual se piensan canalizar a través de los programas nacionales Argentina Construye y Argentina Hace.

Finalmente advirtió que “cualquier toma que suceda va a ser denunciada, primero por los mecanismos administrativos y después ante la justicia”.