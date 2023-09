Lago Puelo: Por alerta de saqueos refuerzan seguridad policial en Supermercados

La luz roja se encendió, a raíz de una nota presentada a la gerencia de la sucursal de supermercados La Anónima, por la agrupación Evita Comarca Andina y Movimiento Político Social firmada por dos conocidos referentes locales, solicitando alimentos para armar una canasta básica que serían destinadas a unas 100 familias vulnerables. La alerta se da ya que en uno de los párrafos de la misiva se hace mención explícita al riesgo de saqueo existente debido al contexto social económico por devaluación.

El subcomisario Pedro Santos Muñoz, Jefe De Comisaria Lago Puelo, confirmó la noticia trascendida la última hora de este jueves. Situación por la que se solicitó el envío de refuerzos con personal dependiente de la sección de operaciones, para garantizar la seguridad no solo en el Supermercados La Anónima, sino en otros de conocidas cadenas comerciales de la región.

Desde la sucursal en cuestión se confirmó que duplicaron el personal de seguridad policial adicional y extendieron horarios.

El jefe policial, subrayó que “la nota tiene un contexto bastante raro, presión que también se dio con una persona que se acercó en forma bastante alterado también a exigir respuestas sobre lo solicitado. Al tomar conocimientos nosotros obviamente tenemos que ponernos en alerta con la seguridad, ya que la nota menciona una especie de amenaza explícita respecto a los saqueos”.

Así mismo, el conocido dirigente social, se manifestó reticente a ser identificado, ya que su nombre estaba en la nota presentada.

El subcomisario Pedro Santos Muñoz, indicó que a nivel local no hubo ninguna alerta similar las últimas semanas, aunque si se desplegaron planes operacionales ante la alerta nacional de saqueos por todos conocidos.

Consultado si se investiga si el movimiento político-social local, generador de la nota que disparó el alerta, tiene algún tipo de conexión con el movimiento nacional que encabeza el dirigente piquetero y ex candidato a presidente Raúl Castells quien confesó haber incentivado los saqueos a supermercados y comercios en diferentes puntos del país, Muñoz respondió “ Eso va a ser una cuestión que queda en manos de la justicia, porque todos estos elementos de investigación va a ser aportados a la justicia. Estamos esperando aun la denuncia formal del personal de local comercial”.

En las próximas horas arribará a la localidad un grupo de policías de operaciones especiales, destinado a reforzar la seguridad en supermercados de la localidad.

A pocas horas de presentada la nota firmada por dos dirigentes de la agrupación Evita Comarca Andina y Movimiento Político Social, se entregó al supermercado una lista de alimentos especificando la cantidad y kilos de mercadería pretendida, “para armar canastas básicas para 100 las familias mas vulnerables de nuestro pueblo, ya que el promedio de ingresos de estos grupos familiares no superan $100.000 y la canasta básica supera los $270.000 mensuales ; este pedido esta inspirado en el contexto socio económico por devaluación . Lo que genera riesgo de saqueo para los grandes supermercados…” reza en el párrafo que despertó la alerta que demanda refuerzo de seguridad a nivel local.