Lago Puelo-Las Golondrinas: La Fiscalía logró probar en juicio que un hombre abusó de su hijo

Recientemente se conoció el veredicto que declaró la responsabilidad penal de un hombre por abuso sexual simple, es decir tocamientos o manoseos con connotación sexual. En este caso la conducta en más grave porque la víctima es su hijo. La situación pudo conocerse gracias al alerta originado en la escuela y a la actitud asumida por la madre quien inmediatamente buscó ayuda, esto pone de relieve la importancia de la detección temprana y del acompañamiento de los profesionales que pueden asistir, asesorar y acompañar en ese proceso.
El niño, de 4 años, comenzó a manifestar cambios de comportamiento significativos, como ira y agresión, y una marcada aversión al contacto con su padre. Fue la escuela la que, atenta a estos cambios, sugirió a la madre buscar ayuda profesional para el niño. A partir de ese momento, el proceso terapéutico fue clave para el “develamiento” de los hechos. A través de dibujos y juegos, el niño pudo expresar de forma gradual lo que estaba viviendo. Más tarde, logró relatar situaciones de tocamientos inapropiados durante juegos con su padre.
Un camino de valentía y apoyo
La madre del niño, a pesar de la conmoción que genera este tipo de detecciones y priorizando el bienestar del pequeño, realizó la denuncia y solicitó las medidas de protección necesarias. Este proceso fue un desafío, ya que requirió estar constantemente atentos a la renovación de las medidas de protección.
El caso subraya el papel fundamental de las instituciones escolares, la familia y los profesionales de la salud. La co-responsabilidad de los adultos y las diferentes instituciones es crucial para proteger a los niños.
Síntomas de alerta y cómo actuar
UNICEF advierte que los niños víctimas de abuso sexual pueden no mostrar signos evidentes. Sin embargo, hay señales de alerta a las que debemos estar atentos, no necesariamente indican que el niño o niña está sufriendo abuso sexual, sin embargo dan cuenta de que algo que requiere ayuda le está pasando
Cambios repentinos en el comportamiento.
Problemas para dormir o pesadillas recurrentes.
Conductas de aislamiento, ansiedad o depresión.
Rechazo a quedarse a solas con una persona específica.
Comportamientos o juegos sexualizados inapropiados para su edad.
Si detectas estas señales, es fundamental actuar con prontitud y buscar ayuda de profesionales especializados para una evaluación. Creer en los niños y escucharlos sin juzgarlos es el primer paso para su protección.
La prevención es tarea de los adultos, no de los niños. Los niños y adolescentes no son responsables de los abusos ni deben cargar con la denuncia. Es nuestra obligación garantizar su protección y acompañamiento.
¿Dónde buscar ayuda?
Para denuncias: Acércate a la Comisaría de la Mujer más cercana en tu localidad.
Para asesoramiento y acompañamiento en la Comarca Andina: Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).
SAVD de la Fiscalía de Lago Puelo: Los Jazmines 270, El Hoyo Teléfono: 2944- 471804/805 (interno 104) Correo electrónico: savdlagopuelo@juschubut.gov.ar
Teléfonos de las Comisarías de la Mujer
Epuyén: +54 9 2945 40-3266
Cholila: +54 9 2945 41-4420
El Maitén: +54 9 2945 61-3899
El Hoyo: +54 9 2944 38-2565