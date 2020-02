Lago Puelo : Impulsan ordenanza que permita avanzar en la producción de cannabis terapéutico y la habilitación de un laboratorio municipal

En Lago Puelo impulsan el tratamiento de un proyecto de ordenanza, que contempla el cultivo, producción y uso de cannabis terapéutico. El intendente Augusto Sánchez se involucró de forma personal en el tema, entendiendo que “El uso de cannabis terapéutico o saludable, es un hecho de la realidad actual, que nosotros queremos acompañara, para que el cannabis terapéutico saludable sea más accesible a todos, bien hecho, sistematizado y comprobando sus beneficios”, sostuvo el mandatario municipal.

El proyecto ingresado al Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo, fue presentado días atrás por el Concejal del Frente de Todos Ángel «Sam» Gangemi, y cuenta con el acompañamiento del poder ejecutivo municipal, cuyo primer mandatario invita a los vecinos e interesados en el tema a acercarse al concejo a aportar sus ideas y experiencias, entendiendo que es importante la participación de todos y que sobre el tema aún hay mucho por aprender.

Dos lineas de acción

Sánchez, en diálogo con Noticias de la Comarca, sostuvo que a su entender hay dos líneas de acción, la primera que tiene que ver con la ley nacional vigente y la segunda la que plantea la asociación “Mamá Cultiva”.

Al respecto Sánchez dijo apoyar a ambas, al tiempo que agregó “ debemos respetar y acogernos y manejarnos en la líneas nacional, en función de eso sí es importante que distintos municipios incluido el nuestro generen ordenanzas que después se tiene que adecuar a la ley nacional” , a lo que agregó que dicha línea tiene que ver con la idea de apuntar a sistematizar el trabajo, la producción , en ese sentido la ley establece que hay que trabajar asociados a las universidades, al Conicef , al Inta y otros organismos de investigación .

La iniciativa legislativa presentada en Lago Puelo, apunta “ a poder en algún momento lograr tener un laboratorio municipal, que estandarice justamente el producto y ese producto tiene que garantizar calidad y continuidad para que las personas que lo utilicen sepan que siempre están recibiendo el mismo tipo”, indicó Sánchez .

El intendente también describió como muy importante la otra línea de acción que plantea mama cultiva respecto al auto cultivo, “Creo que también tenemos que avanzar en las intenciones de aquellos que quieren hacer del auto cultivo y su propio aceite, porque han demostrado y comprobado que atraves de ello obtienen muy buenos resultados en el ámbito familiar o para quien lo están preparando. El auto cultivo tiene algo muy interesante relacionado con esto de compartir saberes y el producto, que no tiene que ver con la sistematización y la comercialización”; a lo que añadió “ las dos líneas de acción tienen el mismo fin u objetivo ; como Augusto Sánchez voy a acompañar estas dos líneas, me parece que las dos son válidas, y que una no quita a la otra” , subrayó el intendente de Lago Puelo .

Desde el plano legislativa, una vez aprobada la ordenanza , la misma se transformará en una herramienta generadora de un mecanismo para vincularse con el ministerio de seguridad que es quien da las habilitaciones e indican protocolos a seguir y habilitan a trabajar con el Inta, Conicef y Universidades para primero hacer el cultivo y luego la prueba de productos .

Otra de las facetas que tiene la ordenanza es poder llevar adelante un registro de quienes necesitan y vienen utilizando y accediendo al producto como pueden,” la idea es acompañar con talleres y capacitación para que se logre y tengan una guía técnica concreta y el producto sea el adecuado. Todavía hay mucho para aprender sobre el tema, por eso no hay que cuartar la posibilidad del auto cultivo, porque tanto los laboratorios como las industrias farmacéuticas tienen un interés comercial, nosotros apuntamos a otra cuestión, para que el cannabis terapéutico saludable sea más accesible a todos, bien hecho, sistematizado y comprobando sus beneficios”, aseveró el intendente Augusto Sánchez.

Entre los contactos y experiencias que nutren el proyecto impulsado por el gobierno de Lago Puelo, figura la municipalidad se Hurligham de la provincia de Buenos Aires, la cual ya cuenta con su propio laboratorio, no solo de cannabis saludable sino también de otros medicamentos, con un trabajo asociado con una universidad el conurbano y con producción en un campo del Inta. En breve el intendente Sánchez, prevé tener un encuentro con el intendente de dicha Ciudad, Juan Horacio Zabaleta.

Finalmente Augusto Sánchez, en entrevista con Noticias de la Comarca, informó que este miércoles se reunió con referentes del Inta, con quienes charlaron sobre la disponibilidad de tierras de dicho organismo en el ejido municipal de Lago Puelo y detalles del proyecto de ordenanza impulsado. Así mismo desde Inta se comentó los avances en investigación genética logrados en la sede Bariloche, como así también sobre la existencia de un laboratorio en Viedma y la decisión de utilizar tierras en una localidad de Rio Negro para hacer cultivo de cannabis con fines terapéutico.