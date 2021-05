Lago Puelo: El Poder Ejecutivo planteará ante la justicia la inconstitucionalidad de la norma

EL CONCEJO RATIFICÓ ORDENANZA PARA EL CONTROL Y AUDITORIA DE FONDOS DE LA CATASTROFE

En sesión extraordinaria el concejo de Lago Puelo ratificó ordenanza que había sido vetada por el ejecutivo, la misma crea un cuerpo de control y auditoria sobre el manejo de fondos de la catástrofe ígnea. Desde de Ejecutivo se adelantó que se planteará ante la justicia la inconstitucionalidad de la norma.

La iniciativa legislativa, impulsada por el bloque Chubut al Frente-Crecer, integrado por, Luciano Gambino, Andrea Lozada, Rocio Zucarelli , quienes contaron con el acompañamiento para su ratificación de los Theo Dammer, Cristina Jara.

Alejandro Marques en su carácter de presidente del departamento legislativo y viceintendente municipal, advirtió que dicha ordenanza carece de criterios de selección de profesionales, concurso de oposición y montos de contratación, entre otros puntos “Acá hay una cuestión bastante compleja que tiene que ver con una cuestión de ordenamiento jurídico constitucional… a todas luces plantea una serie de elementos de inconstitucionalidad. Creo que la mayoría de los concejales que ratificaron la ordenanza entienden que está bastante floja en términos jurídicos, y lo que buscan más es una chicana política, sembrar y generar dudas. El estado ejecutivo municipal desde el punto de vista institucional no puede admitir una norma con este tipo de características así que va a plantear seguramente la inconstitucionalidad “.

Así mismo Marqués, indicó que la ordenanza tiene aristas que lo hacen pensar que está armado para generar una trampa pensada en hacerlo caer en el incumplimiento de los deberes como funcionario público. “Es evidente que hay un error o una voluntad de generar una situación compleja desde el termino jurídico “, sostuvo el funcionario municipal.

Por otra parte, se calificó como sumamente compleja la erogación de fondos correspondientes a catástrofe ígnea, que rondarían estimativamente en un 10% la cantidad, que demandaría el funcionamiento del órgano en cuestión, que lo que hace es quitarle fondos destinados específicamente para la atención de los damnificados.

“en muchos casos las designaciones de fondos para la catástrofe son muy específicas y tiene requisitos que no permiten desviarlos para otro fin”.

Por otra parte, Marqués sugirió que lo ideal sería seguir trabajando el proyecto que está en comisión y que contempla la conformación de un tribunal de cuentas municipal.

Finalmente en su análisis de la postura de los ediles del bloque político opositor impulsor de la ordenanza en cuestión dijo “ Como me enseño mi abuelita … el ladrón cree que son todos de su condición, yo creo que habla más de lo que fueron ellos cuando fueron gobierno de cómo estamos administrando hoy los recursos con mucha austeridad con mucha participación de vecinos y vecinas en toma de decisiones y algunas limitaciones establecidas por los convenios por los cuales hemos recibido los fondos”.