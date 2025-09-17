Lago Puelo: El municipio desarticuló ocupación ilegal, el hombre está detenido por tentativa de femicidio

Desde que asumió el gobierno municipal de Iván Fernández, se viene llevando adelante un ordenamiento general en la localidad luego de varios años de desidia. Entre los principales ejes de gobierno, el ordenamiento territorial es una premisa, es por eso que decenas de intentos de usurpaciones de tierras se lograron desactivar.

Este último caso se trató de una precaria vivienda de madera construida en la rivera de Río Azul, puntualmente en Isla Sur, junto al armado de un cerco perimetral.

El juzgado de faltas municipal dió la orden del retiro de esta ocupación, por lo que la Secretaría de Ordenamiento Territorial junto a la Dirección de Protección Ciudadana y efectivos policiales de la Comisaría Lago Puelo, se presentaron en el lugar para su proceder al desarme total de las estructuras.

Quien sería el morador de este asentamiento quedó detenido previo a realizarse dicho desalojo, por Tentativa de Femicidio con utilización de arma blanca y lesiones a su ex pareja. Según informó la justicia, seguirá detenido hasta el 15 de diciembre, momento en el que se realizará una nueva audiencia para determinar si continúa preso de forma preventiva mientras avanza la causa.