Lago Puelo: El Concejo aprobó restructuración presupuestaria y dos proyectos tendientes a fortalecer la economía social

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Lago Puelo, se trató un extenso orden del día, entre los cuales , en dialogo con este medio, el concejal Ángel “ Sam “ Gangemi, dio detalles de tres proyectos aprobados y una comunicación al juez de paz.

En ese marco informó que con el voto del bloque del Frente de Todos y el acompañamiento de la UCR-Juntos por el Cambio, se aprobó un proyecto de restructuración “Reestructuración Presupuestaria”, presentado por la secretaria de hacienda municipal; en tanto el bloque de Chubut al Frente optó por abstenerse.

Al respecto Gangemi, recordó que el gobierno municipal venía manejándose con un presupuesto prorrogado del 2018, el cual no expresa la realidad, por lo que era necesario restructurar el mismo con la quita de algunos ítems y la incorporación de nuevas partidas “ Esto va a permitir un ordenamiento y un esquema de mayor transparencia, antes teníamos partidas generales y hoy una gran discriminación de partidas que nos va a permitir de a poco ir leyendo en el concejo deliberante con más claridad y mucho mejor las rendiciones de cuentas también” , indicó el concejal, quien además recordó que “ había varias partidas que ya no tenían crédito presupuestario, estaba el dinero pero la partida estaba limitada ”.

Así mismo el edil agregó “Esto es una buena noticia porque al menos en este marco presupuestario no vamos a necesitar la emergencia económica. A pesar de que con el proyecto de la emergencia (rechazado) se buscaba y necesitaba el respaldo de la oposición para renegociar la deuda de los acreedores, que nos encontramos al asumir en diciembre 2019 “.

Fortalecimiento de la economía social

En la búsqueda de políticas de fortalecimiento de la economía social, se aprobaron dos proyectos, uno es el de “Ferias solidarias” y otro que tiene como objetivo “Promover la regularización y habilitación cocinas domiciliarias”.

El primero busca normar y ordenar las ferias, con el armado de un reglamento interno en función de la buena convivencia de vecinos, y la generación de un mercado interno que beneficie la economía social.

En tal sentido Ángel Gangemi, subrayó que “Hoy la crisis económica hace que resurjan este tipo de espacios de intercambio y comercialización de productos varios. Para muchos esto significa una salida laboral en esta coyuntura que estamos viviendo y el estado tiene que estar presente, tanto en el acompañamiento como en la regularización de las mismas”.

Otra iniciativa aprobada por el concejo de Lago Puelo, tiene directa relación con reconocer una realidad que existe y que se incrementa cada vez más, que tiene que ver con la producción y venta de alimentos en cocinas domiciliarias.

La ordenanza aprobada, además de acompañar a la gente que produce en su casa, en su cocina, para generar diversos alimentos, tiene como propósito “ayudar a estructurar su cocina para que esos alimentos cumplan con los niveles exigibles de buenas prácticas alimentarias y salubridad” ; además se apunta a acompañar con capacitaciones para que puedan crecer como emprendimiento. “Reconocer la actividad es lo más importante, en este sentido el estado estaba ausente y miraba para un costado, a partir de ahora se hace presente, regulariza y genera un marco de habilitación para cocina hogareñas”, sostuvo Gangemi.

Comunicación Juzgado de Paz

Dentro del orden del día tratado en la última sesión ordinaria, también se aprobó elevar una comunicación al juzgado de Paz, solicitándole se abstenga de certificar firmas ante cesión de derechos o cualquier tipo de transacción.

Al respecto el concejal oficialista, explicó “ El norte planteado, es frenar de apoco las especulaciones inmobiliarias y el negocios con las tierras fiscales , una situación compleja en toda la Comarca y particularmente en Lago Puelo , los permisos de ocupación tienen calidad de intransferible, muchas veces quienes acceden a ellos por una cuestión económica piensan que ya tienen revalorizado el terreno fiscal, y de un valor casi irrisorio pasa a tener en el mercado inmobiliario una cotización en dólares , y en ese lapso suelen vender la tierra a un particular cuando aún es dominio privado del municipio” .

En ese orden Gangemi insistió en que el único ente que posibilita las adjudicaciones en venta y habilitado por ley es el titular de la tierra que es el municipio de Lago Puelo, a través del concejo deliberante.