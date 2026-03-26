Lago Puelo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

La comunidad de Lago Puelo se reunió para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, en un acto profundamente emotivo, reflexivo y de fuerte compromiso colectivo.

La jornada fue organizada por la Municipalidad de Lago Puelo y contó con la presencia de autoridades municipales, concejales, instituciones educativas, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad, y vecinos y vecinas que acompañaron este espacio de memoria.

Se hicieron presentes las concejalas Valeria Thalman, María Inés Hansen, Analía Castro y Paula Acosta, y el concejal Martín Rap.

Asimismo, destacamos la participación de las fuerzas de seguridad, con la presencia del oficial principal Mario Méndez y el oficial inspector Gabriel Ruiz, y de los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes acompañaron este acto con respeto y compromiso institucional.

El izamiento de las banderas nacional y provincial estuvo a cargo de la concejala Valeria Thalman, el oficial principal Mario Méndez y Paula Villalobos, en un momento cargado de simbolismo y profundo respeto, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno de la Provincia del Chubut.

La Escuela N° 194 y la Escuela N° 108 participaron con sus abanderados y escoltas. Su intervención reafirma el rol fundamental de la educación en la construcción y transmisión de la memoria.

Al inicio del acto, se entregaron pañuelos blancos como escarapelas a cada persona presente, en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como símbolo de la memoria viva, la lucha constante y el compromiso con la verdad y la justicia.

En representación de la Municipalidad de Lago Puelo, Natalia Ravaroto destacó la profunda significación histórica del 24 de marzo, al cumplirse 50 años del quiebre del orden constitucional en 1976. Señaló que el ejercicio de la memoria no solo honra a las víctimas, sino que también reafirma la vigencia de la democracia y de las instituciones. Remarcó que el “Nunca Más” es un compromiso activo y permanente con los derechos humanos, la verdad y la justicia, y subrayó la importancia de que las crisis se resuelvan siempre dentro del marco democrático.

Asimismo, reafirmó el rol del Municipio como generador de espacios de encuentro, diálogo y construcción colectiva, sin distinciones ideológicas, que permitan fortalecer la convivencia democrática y proyectar un futuro mejor para toda la comunidad.

En el marco del Mes de la Mujer, Angi Calero, secretaria de Derechos Humanos de la Junta Ejecutiva Provincial de ATECH y afiliada al Partido Justicialista de Chubut, brindó un discurso centrado en la historia y el significado de esta fecha, destacando la lucha sostenida a lo largo de estos 50 años y el compromiso que tenemos como sociedad. Remarcó especialmente que recordar es una forma de mantener viva la memoria.

Uno de los momentos más significativos del acto fue la plantación de un árbol, realizada por Alfonsina Leiva, Natalia Ravaroto, Graciela Huenchupan y Sandra De la Rosa, como gesto simbólico de memoria, vida y esperanza, reafirmando el compromiso con el presente y el futuro.

Desde el área de Cultura, la profesora Luisina Schulmeister presentó una intervención simbólica con pañuelos, donde la memoria fue representada como algo vivo, que florece, se cuida y se transmite de generación en generación.

El acto continuó con una intervención coreográfica a cargo de la Escuela Coreográfica Attitude, dirigida por Rocío Zucarelli, que presentó la obra La Cigarra, una pieza profundamente emotiva y simbólica, ligada a la resistencia, la memoria y la esperanza colectiva.

Agradecemos especialmente esta valiosa intervención artística que, a través del lenguaje corporal, logró transmitir con sensibilidad y compromiso el significado de esta fecha, aportando un momento de gran profundidad y emoción al acto.

El cierre musical estuvo a cargo del artista local Adrián González, quien interpretó los temas Bienvenida Casandra y Rasguña las Piedras, del grupo Sui Generis, acompañando con sensibilidad este espacio de reflexión y memoria.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo agradecemos profundamente a cada persona, institución, artista, vecino y vecina que formó parte de este acto, reafirmando que la memoria no es solo recuerdo, sino un compromiso presente y futuro.

Memoria, Verdad y Justicia.

Nunca Más.