Lago Puelo: Detienen a un hombre oriundo de Neuquén acusado de robo

Tras un hecho delictivo ocurrido en la localidad rionegrina de El Bolsón, uniformados de comisaria Lago Puelo en forma conjunta con personal del centro de monitoreo y con colaboracion de policia de unidad 12 de El Bolsón detuvieron a un sujeto sospechado de ser autor del citado ilicito.

El hombre resulto ser oriundo de la provincia de Neuquen, y fue detenido a bordo de una pick up con el 90 % del botin del robo perpetuado el pasado martes alrededor de las 14 Horas. El sujeto cuenta con fronduoso prontuario por delitos contra la propiedad.

El rodado quedo secuestrado y el hombre detenido end ependencia policial de la Comarca, bajo intervencion judicial a cargo del fiscal General Dr. Carlos Diaz Mayer, esperando orden de extradicion a la Pcia de Rio Negro.

El operativo se llevo a cabo con exito en el marco del operativo preventivo comarcal denominado Varano Seguro.