LAGO PUELO: CONVOCATORIA OFERTA PÚBLICA, “PROYECTO URBANÍSTICO PARAJE CERRO RADAL NORTE”

La Municipalidad de Lago Puelo convoca a la oferta pública N° 03/2024 para la venta 20 lotes en Polo de Desarrollo Social y Económico denominado “Proyecto Urbanístico Paraje Cerro Radal Norte”, destinado a finalidades turísticas según Ordenanza Municipal N° 25/2024.

Los lotes se ubican en Parcela 1 a 4 – Manzana 14 – Sector 2 – Circ. 3 – Ejido 24; Parcela 1 a 11 – Manzana 15 – Sector 2 – Circ. 3 – Ejido 24 y Parcelas 1 a 5 – Manzana 16 – Sector 2 – Circ. 3 – Ejido 24.

SUPERFICIE DE LOS LOTES:

Manzana 14 – Sector 2 – Circ. 3 – Ejido 24

Parcela 1.- Sup. 1254.66 m2

Parcela 2.- Sup. 1178.77 m2

Parcela 3.- Sup. 1179.24 m2

Parcela 4.- Sup. 1368.99 m2

Manzana 15 – Sector 2 – Circ. 3 – Ejido 24

Parcela 1.- Sup. 1271.74 m2

Parcela 2.- Sup. 1143.15 m2

Parcela 3.- Sup. 1143.60 m2

Parcela 4.- Sup. 1144.05 m2

Parcela 5.- Sup. 1144.50 m2

Parcela 6.- Sup. 1145.10 m2

Parcela 7.- Sup. 1081.15 m2

Parcela 8.- Sup. 1180.02 m2

Parcela 9.- Sup. 1140.45 m2

Parcela 10.- Sup. 1152.75 m2

Parcela 11.- Sup. 1163.44 m2

Manzana 16 – Sector 2 – Circ. 3 – Ejido 24

Parcela 1.- Sup. 1337.87 m2

Parcela 2.- Sup. 1115.00 m2

Parcela 3.- Sup. 1115.39 m2

Parcela 4.- Sup. 1115.09 m

Parcela 5.- Sup. 1115.01 m2

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO DE PLIEGOS: De forma presencial en la Municipalidad de Lago Puelo con domicilio en Av. 2 de Abril S/N de la localidad de Lago Puelo (CH), al teléfono 2944621334 o a los correos electrónicos licitacionespuelo@gmail.com.

FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: Jueves 7 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas.

Lugar de Apertura de Ofertas: Municipalidad de Lago Puelo, con domicilio en Av. 2 de Abril S/N de la localidad de Lago Puelo (CH).