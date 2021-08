Lago Puelo: Con el agotamiento de los fondos nacionales recibidos, el municipio reorganiza la asistencia a damnificados

A partir del día de hoy, el municipio de Lago Puelo dejó de entregar viandas calientes a los damnificados del incendio, lo que si continúa es la asistencia de módulos alimentarios secos. Lo confirmó el secretario de gobierno , Luis Jara quien sostuvo que se debieron reestructurar algunas acciones , considerando que “Se están ejecutando presupuestos que están prácticamente agotados”, dijo respecto a aportes recibidos para tal fin por el gobierno nacional a través de ATN; además adelantó que se siguen realizando gestiones porque sin ayuda externa es complejo salir de la situación.

Jara, indicó que los efectivos de gendarmería que estaban asentados en la zona, colaborando con la elaboración y distribución de viandas, ya vuelven a sus lugares de origen a retomar sus habituales tareas. En tanto la operatoria de armado y entrega de módulos de alimentos secos, seguirá realizándose con recurso humano y la logística municipal disponible. En cuanto a distribución en terreno se tratará realizar adecuando la misma a la disponibilidad operativa relacionada a la movilidad disponible.

El funcionario municipal, al remarcar que lo fondos recibidos en calidad e ATN en el marco de la emergencia ígnea, están prácticamente agotados, informó que dicha situación obligó al equipo de gobierno a “ Tomar algunas decisiones con la asistencia alimentaria, incluyendo este cambio de modalidad en función del retiro de la fuerza de seguridad del escenario de la catástrofe. Son entre 8 y 10 efectivos que colaboraron desde el día posterior del incendio, junto con 5 personas del Área de la Mujer dependiente del municipio, con una logística de 2 camiones y 2 cocinas para poder entregar cada día la comida caliente en los barrios populares”.

También se dio un corte a la entrega de vales de combustibles a los damnificados, reconociendo que al respecto el municipio tiene una deuda que saldar relacionada a dicha provisión.

Es válido recordar que con las viandas calientes que se entregaron durante casi estos seis meses a partir del incendio, no solo se asistió a damnificados por la emergencia, sino también a mucha gente que vino a colaborar en la reconstrucción .

Jara además subrayó que a partir de la nueva decisión, se estarán entregando unos 800 módulos de alimentos secos, ya que una buena parte de damnificados están en viviendas alquiladas y medianamente pudieron reorganizarse y ya pueden elaborar su propia comida, en tanto otros ya cuentan con espacios habitacionales que también les permite ir volviendo de a poco a organizar y recuperar su autonomía.

En relación a la entrega de agua potable en los barrios de Las Golondrinas y Cerro Radal, el secretario señaló “estamos haciendo una reestructuración a nivel interno. Pasada la contingencia, estamos dedicados a reordenar la cuestión económica y financiera de la comuna”.

Jara indicó que desde el gobierno municipal se continúan realizando gestiones ante Nación ,reconociendo que “ es muy difícil salir si no es con ayuda externa”, al tiempo que deslizo que “Lo que nos pasó fue tremendo, sumado a que la época de campaña retrasa todos los trámites. No obstante, tenemos la esperanza de que las soluciones sigan llegando en tiempo y forma”.